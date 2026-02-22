晨光追击│「丰盛」佳态洋溢

周日晨课向来甚冷清，今朝出跳马甚少，幸好有巫、东及黎厩撑场，大多参战马进行试跑，现将操练过程报导如下。

「八骏福升」戴眼罩由助手跳一段，好坠手火气充裕，翻步急劲力度极佳，具备争胜水准。「丰盛」戴头罩由助手跳一段，神情集中目光锐利，步伐轻快悧落，身壮毛色悦目佳态洋溢。

「烛光晚餐」拍「杰出汉子」跳两段，同样戴头罩及助手试，前驹暗火涌现跃跃欲试，神态生猛浑身是劲，佳态保持有余，后驹明显被比了下起，试得牵强火力不足，久沉无起色。

「翠儿威威」助手跳两段，戴头罩及面箍，岳高头走神气十足，落脚点地无声，持续进步气势正盛。「加州动员」戴眼罩由助手跳两段，洒开大步冲刺，劲度十足气宇轩昂，观感不逊赢马时候。

「极速满贯」助手跳一段，带点均速但过步畅顺，力度神态均好过之前，复勇八九。「勇霸龙」助手跳一段，步阔开扬力度唔差，过终点后余势又劲，神态活跃重拾勇态。

「纳百川」戴头罩由助手跳两段，聚精会神且坠手起劲，火气今季最好一次，神生步爽勇况十足。「嘉应勇将」戴头罩由钟易礼跳两段，愈走愈起劲，角逐兴趣甚浓，早前试闸见好，大有进展。

美神来肌肉展现

「美神来」戴头罩由助手跳两段，毛色悦目透光泽，身壮肌肉展现，步爽劲且充满弹力。「快马加鞭」戴头罩由助手跳两段，前脚开得阔够直，后腿推动力强，神采奕奕暗火展现。

「城中勇士」助手跳一段，单薄马身够实净唔瘦，更重要展现活力，转仓操足有好感。「凯皇宝」戴头罩由助手跳两段，比前淡定得多，展步流畅力度不弱，马身愈见札实，有进展。

兆文