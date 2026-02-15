晨光追击│ 「开心指数」气定神闲

大多年初三参战马留待今朝出跳，昨朝试跑参战马自然甚少，亦极少骑师到场，现将操练报道如下。

「开心乐园」戴头罩由助手跳两段，涌住去心火旺盛，拉到头侧侧，神态回旺，近期操得健康理想。

「开心指数」助手跳两段，试来气定神闲，勇熟程度更进一步，外观更极之省镜，身壮色润。

「穿甲战鹰」戴头罩由助手跳两段，四蹄尽展冲刺，过终点犹有余势，翻步急劲力度未减半分。

「线路英雄」戴头罩由助手跳两段，扣住而驰心火涌现，步挺顺畅又开得阔，朝气勃勃上力进步。

「喆喆友福」戴头罩由助手跳三段，神情专注表现对办，走势硬朗饶具朝气，转仓有水准。

「精英雄心」戴头罩由廖康铭跳三段，担咇俯首好专注，步顺神态旺，灰马身壮实净现线条美。

「新力骄」助手跳一段，清风送爽完成，火猛力足毛色悦目油润，观感依然极佳。

「华丽再赢」戴头罩由助手跳两段，前脚开得阔够直，后腿推动力强，明显有进展，早前试闸亦表现好。

「志满同行」戴头罩由助手跳两段，步大力雄劲度充沛，毛色悦目有光泽，神态威武，勇态有增无减。

「隼风云」助手拍「幸运二十」跳两段，戴面箍，全程稍稍领先，出脚够顺力度不弱，灰马身够结实，保持理想进度。

「闪光灯」戴头罩由助手拍「友得盈」跳两段，追上反应极佳，神态活跃并展现暗火，确认回勇去番最佳时候。

「金运来」戴头罩由助手跳两段，勤力马主动肯走，马身好饱满，毛色亦唔淡色，论态不俗。

「暴风之子」戴头罩由助手跳两段，多跑下未见疲态，依然身壮毛色润泽，步伐硬朗力度尚可。