内圈捕影│「丰辰」走势硬朗

大多参战马今朝都到内圈出试，精彩镜头一个接一个，现报道如下。

「金创福威」助手踱一圈，肉身大马唔论尽，且表现神闲气定，跑姿顺畅落脚轻巧，毛色悦目乌卒卒。「丰辰」助手踱两圈，淡淡定有朝气，走势硬朗步挺开扬，马身实净毛色油润，长期呈勇体力未减。

「三甲之星」助手踱一圈，毛色悦目油润，马身壮全身肌肉，步挺顺畅力度充沛，保持极佳进度。「金汇千帅」助手踱一圈，小心按实顺住走，身色俱吸引，过步轻爽力度亦够，新胜犹勇充满气势。

「线路英雄」助手踱两圈，试来精神爽利，步顺轻巧神态畅旺，暗火展现身又靓，早前试闸好更进一步。「天天更好」助手踱一圈，神情专注目光如炬，身靓全身肌肉，火气一直旺盛，单论状态长期出色。

「开心乐园」助手踱一圈，担高头走极神气，步顺力度不弱，马身一早做得好靓，转仓操足重现勇态。「年年友福」助手踱两圈，运步如轮神采奕奕，双耳烔烔目光锐利，马身壮到不得了，勇态有增无减。

海蓝宝暗火展现

「海蓝宝」步顺有力神态畅旺，近况理想不逊胜时。

「鼓浪飞凡」助手踱一圈，神色明显无咁淡，火气亦好番好多，外观讨好身壮色润，久沉马大有转机。「海蓝宝」助手踱一圈，步密密轻松完成，步顺有力神态畅旺，暗火展现现朝气，近况理想不逊胜时。

谢锋