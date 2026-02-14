Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

内圈捕影│「丰辰」走势硬朗

晨操动态
更新时间：19:30 2026-02-14 HKT
发布时间：19:30 2026-02-14 HKT

大多参战马今朝都到内圈出试，精彩镜头一个接一个，现报道如下。

「金创福威」助手踱一圈，肉身大马唔论尽，且表现神闲气定，跑姿顺畅落脚轻巧，毛色悦目乌卒卒。「丰辰」助手踱两圈，淡淡定有朝气，走势硬朗步挺开扬，马身实净毛色油润，长期呈勇体力未减。

「三甲之星」助手踱一圈，毛色悦目油润，马身壮全身肌肉，步挺顺畅力度充沛，保持极佳进度。「金汇千帅」助手踱一圈，小心按实顺住走，身色俱吸引，过步轻爽力度亦够，新胜犹勇充满气势。

「线路英雄」助手踱两圈，试来精神爽利，步顺轻巧神态畅旺，暗火展现身又靓，早前试闸好更进一步。「天天更好」助手踱一圈，神情专注目光如炬，身靓全身肌肉，火气一直旺盛，单论状态长期出色。

「开心乐园」助手踱一圈，担高头走极神气，步顺力度不弱，马身一早做得好靓，转仓操足重现勇态。「年年友福」助手踱两圈，运步如轮神采奕奕，双耳烔烔目光锐利，马身壮到不得了，勇态有增无减。

海蓝宝暗火展现

「海蓝宝」步顺有力神态畅旺，近况理想不逊胜时。
「海蓝宝」步顺有力神态畅旺，近况理想不逊胜时。

「鼓浪飞凡」助手踱一圈，神色明显无咁淡，火气亦好番好多，外观讨好身壮色润，久沉马大有转机。「海蓝宝」助手踱一圈，步密密轻松完成，步顺有力神态畅旺，暗火展现现朝气，近况理想不逊胜时。

谢锋

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
租置计划｜房屋局今年研重推 39屋邨现租户可买单位 一文睇清申请资格、步骤、按揭及注意事项
公屋租置计划｜房屋局今年研重推 39屋邨现租户可买单位 一文睇清申请资格、步骤、按揭及注意事项
社会
4小时前
TVB新闻直播室变「战场」？主播周可茵疑于后台激烈争论 网民热议：睇落接近嗌交状态
TVB新闻直播室变「战场」？主播周可茵疑于后台激烈争论 网民热议：睇落接近嗌交状态
影视圈
6小时前
情人节荔枝角垃圾桶收花 网民侦探上身：花内有戒指？ 「恋爱专家」拆解最现实弃花理由｜Juicy叮
情人节荔枝角垃圾桶收花 网民侦探上身：花内有戒指？ 「恋爱专家」拆解最现实弃花理由｜Juicy叮
时事热话
6小时前
消息：警起回刘家良和向华胜骨灰 绑匪仍然在逃
02:00
宝福山骨灰被盗．星岛独家丨警成功寻回刘家良向华胜被盗骨灰 「绑匪」连环爆窃 部分家属收勒索要求
突发
13小时前
80年代港姐冠军净身出户告别混乱生活 剖白与才子离婚内幕：关系好差 曾为女儿哑忍
80年代港姐冠军净身出户告别混乱生活 剖白与才子离婚内幕：关系好差 曾为女儿哑忍
影视圈
11小时前
女子马鞍山商场掷筊求指点迷津 突遇人生交叉点 网民眼花以为就地大解｜Juicy叮
女子马鞍山商场掷筊求指点迷津 突遇人生交叉点 网民眼花以为就地大解｜Juicy叮
时事热话
4小时前
新年派利是全攻略！14个必知宜忌 避用3颜色利是封？新婚要派「双封」？吉日拆利是可聚财
新年派利是全攻略！14个必知宜忌 避用3颜色利是封？新婚要派「双封」？吉日拆利是可聚财
生活百科
8小时前
性感女神近乎全裸庆情人节：能当你的情人吗？ 小面积布料遮重点部位 幼绳牵引重量级上围
性感女神近乎全裸庆情人节：能当你的情人吗？ 小面积布料遮重点部位 幼绳牵引重量级上围
影视圈
4小时前
六合彩新春金多宝︱2亿头奖历年最高 2.21搅珠 即睇5大幸运号码
社会
2026-02-13 20:05 HKT
新年北上注意！深圳官方预测福田/罗湖/莲塘口岸＋高铁出行高峰 这3天最多人出境...
新年北上注意！深圳官方预测福田/罗湖/莲塘口岸＋高铁出行高峰 这3天最多人出境...
旅游
7小时前