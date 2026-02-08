晨光追击│「太子」充满朝气

虽然是周日晨课，但今朝出跳马不少，大多周三参战马都做试跑，现将操练过程报道如下。

「亮宝」戴头罩由助手跳两段，重口马捉实侧住头走，火力未减半分，身壮色润。「太子」戴头罩由助手跳两段，规矩得多，无再岳头岳脑，充满朝气进度出色。

「喵喵怪」助手跳两段，戴头罩、面箍及鼻箍，全程抢走，好似扯大缆火气十足，马身喼得靓，勇态有增无减。「多多好马」戴头罩由助手跳两段，马仔细细身够扎实，力度明显提升，进步充满好感。

「东来欣赏」助手跳两段，均速完成，目光锐利，身胀卜卜，毛色充满光泽。「风云」戴眼罩由助手拍「宝成智星」及「幻影旋风」跳两段，出脚爽劲有力，过终点后余势尚可，神态回旺重拾勇态。

「活力精神」戴头罩由助手跳两段，走势硬净劲度未减，四蹄尽展弹力十足，弗到不得了。「非凡豪杰」戴头罩由助手跳两段，暗火涌现跃跃欲试，要紧扣缰绳，身靓色润观感极佳。

「快乐高球」戴头罩由助手拍「天威」跳两段，少许懒唔介意，神态对办落脚爽朗，单讲状态好理想。「亚机拉」戴眼罩及头罩由钟易礼跳两段，步幅开得好阔又够轻巧，试来精神爽利，久沉马有起色。

「始终如一」戴头罩由助手跳一段，肯走唔懒散，而且够轻身，神采奕奕，近况好理想。「凝聚美丽」助手跳两段，戴头罩及面箍，出脚急劲，转脚过程快如闪电，火旺神生身够壮健，锐气正盛。

「千杯」戴头罩由助手跳两段，扣住而驰心火涌现，步挺力劲身又够壮，前所未见省镜。「风火猴王」戴眼罩及头罩由助手跳两段，外观做得唔错，力度课比课好，进度转好。

