内圈捕影│「鼓浪高升」正值勇境

大多参战马今朝都到内圈出试，场面热闹，甚多精彩镜头。

「鼓浪高升」助手踱一圈，以轻松姿态完成，步挺贯注力足，马身扎实毛色靓，朝气勃勃正值勇境。「同得威」助手踱一圈，试来精神爽利，步顺轻巧神态畅旺，暗火展现身又靓，转仓操足勇况已备。

「祥胜力驹」助手踱一圈，依旧身壮胀卜卜，毛色鲜明润泽，落脚整齐走势又硬净，持续态勇无疲态。「合伙飞驰」助手踱一圈，情绪安稳好专注，走规亦改善无头岳岳，予人焕然一新之感，重踏正轨。

「佳福驹」助手踱一圈，从容完成整个过程，走势硬朗步挺开扬，马身札实毛色悦目，老马保养得宜。「精彩骏将」助手踱两圈，神情专注目光如炬，身靓全身都系肌肉，神色活跃火气仍盛，有进无退。

「发财先锋」助手踱一圈，试来轻描淡写，神采奕奕力度充裕，马身仍壮步挺顺畅有力，老当益壮。「时尚风趣」助手踱一圈，步挺爽劲精神爽利，马身壮到不得了，毛色油润乌卒卒，观感不逊赢马时。

佳佳友及锋而试

「佳佳友」助手踱一圈，步挺顺畅又有弹力，马身更壮更札实，火气有增无减，谷闸试得好及锋而试。「太子」助手踱一圈，愈见收敛，试来神闲气定，跑姿顺畅落脚轻巧，马身亦收得靓，保持上佳进度。

谢锋