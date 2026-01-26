内圈捕影│「飞轮霸」步顺力雄

今朝出跳马好多，相对在内圈出试马较少，但不乏勇马，现报导如下。

「幸运星球」助手踱一圈，试来精神爽利，步顺轻快有弹力，马身壮健毛色悦目，胜后操足保持勇健。「飞轮霸」助手踱一圈，全程担高头走，展现了极强气势，步顺力雄火气充足，马身够壮相当实净。

「盈益善」助手踱两圈，淡淡定有朝气，走势硬朗步挺开扬，马身札实神态对办，力度充裕饶具朝气。「枕头之星」助手踱两圈，一向有点急口，但接受操控，跑姿顺畅落脚轻巧，外观亦吸引身壮色润。

「喵喵怪」助手踱一圈，无时无刻想抢走，心火旺盛但无汗湿，马身靓神态轩昂，未见回落持续见好。「至合拍」助手踱两圈，轻描淡写完成，神态自若展现朝气，身靓结实力度充足，朝气勃勃上佳水准。

「佳福驹」助手踱一圈，以轻松姿态完成，步挺顺畅贯注力足，马身札实毛色靓，仍在勇境老当益壮。「快乐宝宝」助手踱一圈，身壮胀卜卜，毛色鲜明润泽，落脚整齐走势够爽劲，神采奕奕正值勇境。

历险大将运步如轮

「历险大将」神生步爽充满朝气，近况极之锐利。

「荃程路通」助手踱一圈，惯性有点抢口，但表现精神爽利，步顺轻巧神态畅旺，马身仍壮锐气正盛。「历险大将」助手踱两圈，运步如轮双耳烔烔，神生步爽充满朝气，马身壮到不得了，近况极之锐利。

谢锋