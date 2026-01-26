周一出跳马一向甚多，包括多匹参战分子，当中不乏勇马，现将操练报导过程如下。

「我做到」戴头罩由艾兆礼跳两段，大大步走过神态理想，力度不弱饶具好感。「合伙飞驰」戴头罩由布文跳两段，比起过往放松得多，人马甚合拍，极具好感。

「椒椒醒」戴头罩由助手跳两段，神情专注呈现朝气，未肯转脚情况却改不了。「可靠大师」戴头罩由霍宏声跳一段，轻描淡写完成，走势硬朗劲度够，马身喼得靓。

「太子」戴头罩由艾兆礼跳两段，跑姿愈见流畅劲力增强，马身胀卜卜外观驷正。「驷跑得」戴头罩由助手跳两段，精神饱满老马佳兆，身色都省镜上佳水准。

「安可」戴头罩由助手跳两段，力度唔错神态活跃，热身足够去番最弗时。「盈妍威枫」戴头罩由助手跳两段，惯例伸颈，坠手暗火涌现，马身喼得壮。

「粤港资驹」戴头罩由助手跳两段，扣慢少许抢口，毛色透光泽，出脚够弹力。「嘉应骏升」戴眼罩及头罩由霍宏声跳一段，平稳走过听教听话，神态对办观感唔差。

魅力宝驹步顺力足

「魅力宝驹」密跑毫无疲态，马身饱满。

「魅力宝驹」戴头罩由助手跳两段，密跑毫无疲态，马身饱满，步顺力充足。「鼓浪高升」戴头罩由霍宏声跳两段，走过情绪集中，落脚爽朗有力，近况出色。

「千杯敬典」戴头罩由助手跳两段，用暗力拉实，身壮神态活跃，落班弗得及时。「中国心」戴头罩由助手跳一段，剪了毛色有啲淡，出脚轻巧急劲，赢开有气势。

「同得威」助手拍「上浦福旺」钟易礼草地跳两段，前驹戴眼罩，末段过马姿态顺畅，有火有力展现气势，转仓醒神，后驹戴面箍，跑姿生硬落脚仍重，外观也无大变化。

兆文

