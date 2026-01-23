吕健威吼实「龙傲绫罗」

周四是吕健威67岁生日，当日练者与马房员工完成工作后，大家一起在马房内切蛋糕，为仓主庆祝生日。

今朝吕健威继续紧守岗位，一早到场督操，期间检视多驹，包括出争第二场「龙傲绫罗」；昨早此马由何泽尧亲自主试，期间威哥举起望远镜睇实，话唔定今仗可来个大变身。

「龙傲绫罗」由何泽尧亲自主试，期间威哥 (图) 举起望远镜睇实，话唔定今仗可来个大变身。

「龙傲绫罗」由何泽尧亲自主试，期间威哥 (图) 举起望远镜睇实，话唔定今仗可来个大变身。

今朝吕健威继续紧守岗位，一早到场督操，期间检视多驹，包括出争第二场「龙傲绫罗」(图)。

陈嘉甜