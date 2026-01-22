Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

内圈捕影│「狼来了」神闲气定

晨操动态
更新时间：00:45 2026-01-22 HKT
发布时间：00:45 2026-01-22 HKT

昨朝有甚多战驹到内圈出试，勇马比比皆是，极多精彩镜头。

「表之银河」助手踱一圈，步伐稳健力度唔错，马身一直做得好靓，神色活跃暗火展现，状态对办。「狼来了」助手踱两圈，愈见收敛神闲气定，跑姿顺畅落脚轻巧，马身愈收愈靓，状态好且不断进步。

「笑傲江湖」助手踱一圈，小心翼翼按实，马身茁壮毛色润泽，落脚稳劲力不俗，神态仍佳依然省镜。「盈好威枫」助手踱一圈，神情专注目光如炬，身收靓全身肌肉，神态轩昂火气旺盛，佳态保持有余。

「昭易揾」助手踱两圈，快慢由人姿态顺畅，神色马身都对办，火气十足展现活力，伤愈操足理想。「富心星」黄智弘踱两圈，双目有神朝气勃勃，马身保持粗壮，肌肉结实毛水鲜明，论态极之出色。

「运高八斗」助手踱一圈，毛色悦目，马身壮健展现线条美，神采奕奕展现朝气，充满好感。「马凤凰」助手踱一圈，淡淡定走过，出脚轻巧力度充沛，马身实净毛色油润，力度不弱正值勇境。

源好运进度理想

「源好运」身色都靓外观好睇，力度不断增强。
「源好运」副练踱一圈，一贯抢口，要紧缰捉到实，身色都靓外观好睇，力度不断增强，进度理想。「洪才」助手踱一圈，全程试来充满活力，神色吸引，外观靓绝，持续进步上佳水准。

谢锋

