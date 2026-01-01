晨光追击│「时尚风趣」神态生猛

赛事在周日上演，因此不少参战马于今朝试跑，勇马比比皆是，现将操练报导过程如下。

「时尚风趣」戴头罩由助手跳两段，暗火涌现跃跃欲试，要紧扣缰绳，神态生猛。「超霸胜」戴眼罩由副练跳一段，扣住慢试似现朝气，身轻步挺有活力，大有起色。

「首饰悟空」戴头罩由助手跳两段，精神奕奕极具朝气，力度继续提升，有进无退。「大番薯」戴头罩由霍宏声跳两段，洒开大步冲刺劲度十足，喼到勇态精力旺盛。

「红衣醒目」戴头罩由潘顿跳两段，马身好靓展现线条美，走势硬朗，一直在上佳水准。「八骏福升」戴头罩由助手跳两段，动作潇洒，展步俐落神态畅旺，毛色又够油润。

「龙城精将」戴头罩由助手跳一段，马身实净毛色润泽，步稳力唔错上佳水准。「大众福星」戴头罩由潘顿跳两段，神情专注步伐稳健，力度有增无减，灰马身够壮。

「开心五月」戴眼罩及头罩由钟易礼跳两段，马身靓呈现线条美，神态活跃有朝气，不逊赢马时。「炽烈神驹」戴头罩由助手跳两段，沿中档顺走，试来轻描淡写，展现活力观感不俗。

瑶瑶日上依然勇锐

「瑶瑶日上」四蹄尽展弹力十足。

「瑶瑶日上」戴头罩由助手跳两段，走势硬净劲度未减，四蹄尽展弹力十足，依然勇锐。「骏马之星」梁家俊跳两段，戴头罩及鼻箍，一贯头岳岳，展步顺畅有弹力。

「星际快车」助手跳两段，身壮色润外观一向好睇，而且好火好力够坠手。「高高至高」戴头罩由霍宏声拍怑跳马跳三段，愈走愈起劲，角逐兴趣甚浓，上火上力极速入局。

「喜尊龙」艾兆礼泥闸跳一段，扣住而驰心火涌现，走势硬朗力度充裕，马身又喼得靓。

兆文