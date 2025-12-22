内圈捕影│「快乐宝宝」神态生猛

大多参战马今朝到内圈出试，有甚多勇马出现，现将操练报导如下。

「快乐宝宝」助手踱一圈，无时无刻抢住走，心火旺盛但无汗湿，马身好靓神态生猛，前所未见吸引。「驷跑得」助手踱两圈，淡淡定有朝气，走势硬朗步挺开扬，毛色油润马身札实，老当益壮保养得宜。

「大数据」助手踱一圈，轻描淡写完成，神态自若双耳烱烱，外观讨好身壮色润，更重要火气相当不俗。「红钱到」助手踱一圈，全程担高头走相当神气，步顺力雄火气充裕，马身粗壮胀卜卜，勇锐无比。

「加州本事」助手踱一圈，从容完成整个过程，出脚爽劲贯注力足，毛色亮到透光，胜后有进无退。「清云龙驹」助手踱一圈，愈来愈放松，神态专注目光集中，马身收壮展现线条美，具备争胜水准。

「三强」助手踱一圈，赢开充满了气势，目光炯炯炯有神，全程担高头马颈有力，出脚爽朗贯注力强。「沙井之友」助手踱一圈，比前收敛接受操控，走规大有改善，马身收得实净，甚至汗湿减少好多。

快路目光锐利

「快路」坠手有番活跃感，去番最佳时候。

「快路」助手踱两圈，目光锐利精神奕奕，而且坠手有番活跃感，马身壮得不得了，去番最佳时候。「胜在当下」助手踱一圈，步挺顺畅又有弹力，马身更壮更札实，火力不断增强，愈操愈靓已在勇境。

谢锋