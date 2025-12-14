晨光追击│「棒棒糖」神态活跃

虽然是周日晨课，但今朝出跳马不少，大多周三参战马都做试跑，现将操练过程报道如下。

「步风雷」戴头罩由助手跳三段，大步槛过神态甚活跃，马身仍佳，毛色悦目，佳态洋溢。「棒棒糖」助手跳三段，坠手用暗力拉实，身壮神态活跃，比起上仗更吸引。

「胜万金」戴头罩由助手跳两段，走势硬净劲度未减，细马身胀卜卜，未见回落仍具好感。「华美之威」钟易礼跳两段，含枚俯首，落脚稳力贯注，毛色油润有光泽。

「坚多福」戴头罩由助手跳三段，健步如飞走势爽劲，身壮肌肉起展，朝气勃勃正值勇境。「凡凡有余」戴头罩由助手跳两段，洒开大步冲刺，劲度十足气宇轩昂，大熟大勇境界。

「连连幸运」戴头罩由助手跳两段，出脚爽朗有力，过终点后余势又劲，佳态保持有余。「胜多多」助手跳两段，暗火涌现跃跃欲试，神态昂扬浑身是劲，有进无退。

自动自觉心火涌现

「自动自觉」戴头罩由助手跳两段，扣住而驰心火涌现，步挺力劲外观又靓，近况甚弗。「飚志」戴头罩由助手跳一段，比前淡定得多，展步流畅神采奕奕，马身亦收得靓。

「好好恋爱」戴头罩由助手跳三段，精神奕奕极具朝气，力度持续增强，早熟马极速入局。「贤心星」戴头罩由助手跳一段，慢速完成，身胀卜卜，毛色充满光泽，近况理想。

「雷神太保」戴眼罩及头罩由助手跳一段，火气旺盛用力捉实，身喼得壮毛色好睇，充满好感。「闪光灯」戴头罩由助手跳一段，慢试性质，唔急唔抢情绪稳定，走势爽朗神态对办。

「包装旋风」戴头罩由周俊乐跳两段，担咇俯首好专注，步顺神态旺，身色皆靓全面回勇。

兆文