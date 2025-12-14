Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

晨光追击│「棒棒糖」神态活跃

晨操动态
更新时间：15:00 2025-12-14 HKT
发布时间：15:00 2025-12-14 HKT

虽然是周日晨课，但今朝出跳马不少，大多周三参战马都做试跑，现将操练过程报道如下。

「步风雷」戴头罩由助手跳三段，大步槛过神态甚活跃，马身仍佳，毛色悦目，佳态洋溢。「棒棒糖」助手跳三段，坠手用暗力拉实，身壮神态活跃，比起上仗更吸引。

「胜万金」戴头罩由助手跳两段，走势硬净劲度未减，细马身胀卜卜，未见回落仍具好感。「华美之威」钟易礼跳两段，含枚俯首，落脚稳力贯注，毛色油润有光泽。

「坚多福」戴头罩由助手跳三段，健步如飞走势爽劲，身壮肌肉起展，朝气勃勃正值勇境。「凡凡有余」戴头罩由助手跳两段，洒开大步冲刺，劲度十足气宇轩昂，大熟大勇境界。

「连连幸运」戴头罩由助手跳两段，出脚爽朗有力，过终点后余势又劲，佳态保持有余。「胜多多」助手跳两段，暗火涌现跃跃欲试，神态昂扬浑身是劲，有进无退。

自动自觉心火涌现

「自动自觉」步挺力劲外观又靓，近况甚弗。
「自动自觉」步挺力劲外观又靓，近况甚弗。

「自动自觉」戴头罩由助手跳两段，扣住而驰心火涌现，步挺力劲外观又靓，近况甚弗。「飚志」戴头罩由助手跳一段，比前淡定得多，展步流畅神采奕奕，马身亦收得靓。

「好好恋爱」戴头罩由助手跳三段，精神奕奕极具朝气，力度持续增强，早熟马极速入局。「贤心星」戴头罩由助手跳一段，慢速完成，身胀卜卜，毛色充满光泽，近况理想。

「雷神太保」戴眼罩及头罩由助手跳一段，火气旺盛用力捉实，身喼得壮毛色好睇，充满好感。「闪光灯」戴头罩由助手跳一段，慢试性质，唔急唔抢情绪稳定，走势爽朗神态对办。

「包装旋风」戴头罩由周俊乐跳两段，担咇俯首好专注，步顺神态旺，身色皆靓全面回勇。

兆文

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
长者乘车优惠明年4月收紧！长者群组热议「两蚊两折」点样计? 每月限搭240程？北上深圳贵好多？
长者乘车优惠明年4月收紧！长者群组热议「两蚊两折」点样计? 每月限搭240程？北上深圳贵好多？
生活百科
2025-12-12 17:51 HKT
「御用奸人」陈尸家中终年60岁 公寓24小时播音乐警察上门揭发死讯 留下两部未完成遗作
「御用奸人」陈尸家中终年60岁 公寓24小时播音乐警察上门揭发死讯 留下两部未完成遗作
影视圈
17小时前
8000万六合彩头奖梦碎 港男「中晒」7个字 仅收安慰奖彩金 网民参透买电脑飞一特质
8000万六合彩头奖梦碎 港男「中晒」7个字 仅收安慰奖彩金 网民参透买电脑飞一特质｜Juicy叮
时事热话
4小时前
77岁曾闯政界男星患第三期前列腺癌已做99次电疗 认性功能受损 自爆与妻分房无性生活
77岁曾闯政界男星患第三期前列腺癌已做99次电疗 认性功能受损 自爆与妻分房无性生活
影视圈
20小时前
BNO护照入境香港，双重国籍人士或不再获领事协助。
BNO护照入境香港 双重国籍人士或不再获英领事协助
即时国际
17小时前
马圈传奇女王自爆地狱式人工受孕 三年做九次试管婴感崩溃：我乜嘢问题都冇，但系都唔中
马圈传奇女王自爆地狱式人工受孕 三年做九次试管婴感崩溃：我乜嘢问题都冇，但系都唔中
影视圈
6小时前
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
影视圈
2025-12-13 14:30 HKT
河南有28岁女教师在成亲当日跳楼轻生，以控诉被家人逼婚。
珍惜生命︱河南28岁高中女教师死控逼婚 成亲日跳楼轻生
即时中国
5小时前
长寿秘诀｜90岁烘焙师仍出书主持节目 公开3大饮食习惯 保持健康绝不吃1类食物
长寿秘诀｜90岁烘焙师仍出书主持节目 公开3大饮食习惯 保持健康绝不吃1类食物
保健养生
2025-12-13 10:14 HKT
宏福苑居民失家园 家居保可赔偿暂住大湾区开支 「有保险公司已百万、百万地赔出去」
宏福苑五级火｜居民失家园 家居保可赔偿暂住大湾区开支 「有保险公司已百万、百万地赔出去」
投资理财
9小时前