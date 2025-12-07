Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

晨光追击│「争金夺冠」跃跃欲试

晨操动态
更新时间：15:00 2025-12-07 HKT
发布时间：15:00 2025-12-07 HKT

由于今日下午有多场泥地赛事，故早上晨课有出跳马限制，快跳马并非太多，现将操练过程报道如下。

「爆笑」助手跳两段，出脚爽朗有力，过终点后余势又劲，不逊赢马时候。「争金夺冠」戴眼罩由助手跳两段，暗火涌现跃跃欲试，要紧扣缰绳，身靓色润观感胜前。

「过关勇士」戴头罩由助手跳两段，神色专注展现朝气，马身实净有条线，保持进度。「骏马之星」梁家俊跳两段，戴头罩及鼻箍，按住顺走神色唔错，身壮肌肉展现，步爽充满弹力。

「同喜」戴头罩由助手跳一段，试来不徐不疾，收敛神情专注，身色皆对办。「三军勇将」戴头罩由助手跳三段，坠手起劲暗火涌现，身壮色润外观亦省镜，近况托弗。

「魅力星」戴头罩由助手跳两段，跳来似模似样，身轻步挺有活力，论态及格有余。「纵横大兄」助手跳一段，戴头罩及面箍，慢速完成从容不迫，表现完全唔似质新马，落脚又够爽。 

「幸运福星」戴头罩由助手跳两段，轻描淡写完成，走势硬朗劲度充裕，神色甚佳有进无退。「添开心」戴头罩由助手跳两段，重口马惯例捉到实，马身靓呈现线条美，神态活跃有朝气。

勇霸龙有火有力

「勇霸龙」马身喼得壮，论态长期呈勇。
「勇霸龙」马身喼得壮，论态长期呈勇。

「劲爽」戴头罩由助手跳两段，沿中档顺走，试来轻描淡写，展现活力，观感胜前。「勇霸龙」助手跳一段，依旧急劲有火有力，马身喼得壮，论态长期呈勇。

「数字天文」戴头罩由梁家俊跳三段，台型极佳收身好靓，末段加快步伐反应好，进度唔错。「东来欣赏」助手跳两段，清风送爽完成，走势硬朗力度够，毛色油润悦目。

「枕头之星」戴头罩由助手跳三段，带点均速但过步畅顺，力度神态均好过之前，有进展。

兆文

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
大埔宏福苑五级火︱中六合彩四奖 捐一半派彩助宏福苑灾民 善心幸运儿自爆投注经过
大埔宏福苑五级火︱中六合彩四奖 捐一半派彩助宏福苑灾民 善心幸运儿自爆投注经过｜Juicy叮
时事热话
2025-12-06 11:21 HKT
连锁酒楼叹早茶！点心孖宝$34.8 小笼包/烧卖/虾饺 星期一至日有得食
连锁酒楼叹早茶！点心孖宝$34.8 小笼包/烧卖/虾饺 星期一至日有得食
饮食
6小时前
立法会选举2025．持续更新｜投票时间上午7时半开始 至晚上11时半结束
02:21
立法会选举．持续更新｜选管会：截至早上10时半共收47宗与选举相关投诉 提醒直选选民切勿盖两个印
政情
5小时前
两度失婚富二代天王近况流出 闹离婚后罕现身状态曝光 曾陷抑郁、酗酒低谷
两度失婚富二代天王近况流出 闹离婚后罕现身状态曝光 曾陷抑郁、酗酒低谷
影视圈
23小时前
宣萱表舅父蔡和平晒皮草珍藏 数十「尸体」挂于豪宅花园开心留影 惊见完整动物头部及爪
宣萱表舅父蔡和平晒皮草珍藏 数十「尸体」挂于豪宅花园开心留影 惊见完整动物头部及爪
影视圈
7小时前
立法会选举2025．投票率持续更新
立法会选举．投票率｜截至下午3时半 直选投票率19.57%逼近两成 累计逾80万人投票
政情
23分钟前
连锁酒楼火锅放题优惠！$218/位任饮任食 送海鲜盘+安格斯牛+任饮啤酒 只限1分店
连锁酒楼火锅放题优惠！$218/位任饮任食 送海鲜盘+安格斯牛+任饮啤酒 只限1分店
饮食
21小时前
淘宝/拼多多网购衣物爆致癌危机？央视揭有毒染料超标27倍 消委会3招选购贴士
淘宝/拼多多网购衣物爆致癌危机？央视揭有毒染料超标27倍 消委会3招选购贴士
生活百科
2025-12-06 11:00 HKT
前TVB一线花旦将300万挂上身晒奢华行头 离巢后由打工仔变老板享受富婆生活
前TVB一线花旦将300万挂上身晒奢华行头 离巢后由打工仔变老板享受富婆生活
影视圈
23小时前
「天降」烟蒂烧焦渠 龟裂纹触目惊心 楼下住户靠厕所花洒灭火 惊到震：成层都闻到烟
「天降」烟蒂烧焦渠 龟裂纹触目惊心 楼下住户靠厕所花洒灭火 惊到震：成层都闻到烟｜Juicy叮
时事热话
5小时前