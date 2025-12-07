晨光追击│「争金夺冠」跃跃欲试

由于今日下午有多场泥地赛事，故早上晨课有出跳马限制，快跳马并非太多，现将操练过程报道如下。

「爆笑」助手跳两段，出脚爽朗有力，过终点后余势又劲，不逊赢马时候。「争金夺冠」戴眼罩由助手跳两段，暗火涌现跃跃欲试，要紧扣缰绳，身靓色润观感胜前。

「过关勇士」戴头罩由助手跳两段，神色专注展现朝气，马身实净有条线，保持进度。「骏马之星」梁家俊跳两段，戴头罩及鼻箍，按住顺走神色唔错，身壮肌肉展现，步爽充满弹力。

「同喜」戴头罩由助手跳一段，试来不徐不疾，收敛神情专注，身色皆对办。「三军勇将」戴头罩由助手跳三段，坠手起劲暗火涌现，身壮色润外观亦省镜，近况托弗。

「魅力星」戴头罩由助手跳两段，跳来似模似样，身轻步挺有活力，论态及格有余。「纵横大兄」助手跳一段，戴头罩及面箍，慢速完成从容不迫，表现完全唔似质新马，落脚又够爽。

「幸运福星」戴头罩由助手跳两段，轻描淡写完成，走势硬朗劲度充裕，神色甚佳有进无退。「添开心」戴头罩由助手跳两段，重口马惯例捉到实，马身靓呈现线条美，神态活跃有朝气。

勇霸龙有火有力

「劲爽」戴头罩由助手跳两段，沿中档顺走，试来轻描淡写，展现活力，观感胜前。「勇霸龙」助手跳一段，依旧急劲有火有力，马身喼得壮，论态长期呈勇。

「数字天文」戴头罩由梁家俊跳三段，台型极佳收身好靓，末段加快步伐反应好，进度唔错。「东来欣赏」助手跳两段，清风送爽完成，走势硬朗力度够，毛色油润悦目。

「枕头之星」戴头罩由助手跳三段，带点均速但过步畅顺，力度神态均好过之前，有进展。

兆文