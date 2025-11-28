Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

晨光追击│「魔术控制」全面回勇

更新时间：09:09 2025-11-28 HKT
发布时间：01:17 2025-11-28 HKT

一如平日的周四晨课，昨朝出跳马相当踊跃，当中不乏周日参战分子及勇马，摘录如下。

「魔术控制」麦道朗跳两段，戴头罩及戴面箍，有番坠手感乃好现象，有火有力全面回勇。「康乐高球」戴头罩由助手跳一段，完全不懒更有活跃感，神生步爽，状态返回最佳时候。
「俏眼光」助手拍「跨境骏马」跳两段，同样助手，前驹一直领先个多马位，神情专注且展现暗火，马身更实净再进一步；后驹戴眼罩，有啲心急未算规矩，步伐凌厉初起阶段。
「彭玥」戴头罩由助手跳两段，晨课向来内敛，论态好出色，大旧饭好轻身。「德心知遇」戴眼罩由助手跳两段，一贯担高头走，坠手火气好，出脚又够爽劲，状态复勇。
「爱马善」戴眼罩及头罩由助手跳两段，马身胀卜卜，出脚有弹力，状态好对办。 「遨游武士」戴头罩由梁家俊拍「天威」跳两段，后驹推骑都追唔上，前驹神色好番好多，近况有起色。

「水晶酒杯」戴头罩由董明朗跳两段，一贯急劲生猛，马身养得好壮，毛色有光泽。「八仟财升」戴眼罩由梁家俊跳两段，早课戒掉懒散表现主动，马身靓得很，正值勇境。
「美神来」戴头罩由巴度跳两段，走势硬朗充满朝气，外观企理，状态依然锐利。「快乐高球」戴头罩由班德礼跳两段，平稳走过神情集中，步幅有力予人好感。
「满心星」戴头罩由黄智弘跳三段，聚精会神朝气勃勃，马身喼得靓，状态无走样。「嘉应威风」戴头罩由助手跳两段，仍旧有脾气人马角力，然而身色皆靓，新胜醒神。
「开心三宝」戴头罩由助手草地跳两段，轻描淡写完成，走势硬朗劲度依然，新胜马状态比前再进一步。「炽烈神驹」助手拍「良言一句」跳两段，末段洒开大步冲刺，劲度十足有火有力，依然省镜。

兆文

