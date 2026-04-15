PolyU SPEED周六招生日 设逾20个学位衔接/硕士课程讲座 即场报名有优惠！

对于正修读副学士或高级文凭的学生而言，除了资助学位课程外，报读自资衔接学位亦是常见的升学途径。香港理工大学专业进修学院（PolyU SPEED）将于本周六（4月18日）举行招生日，为有意升读学位衔接课程及硕士课程的学生与在职人士，提供最新进修资讯。

课程范畴广泛

「PolyU SPEED 招生日」当天将详细介绍多个范畴的专业课程，涵盖工商及款待业管理、语文及传意、科技、工程及健康学、社会科学、人文及设计学等。课程设计紧贴行业需求，并提供全日制及兼读制模式，弹性配合副学士或高级文凭准毕业生及在职人士的升学及进修需要。值得留意的是，凡于活动当日即场报名，或于当天任何时间提交网上申请，均可获豁免 $500 报名费，有意报读者切勿错过机会。

讲座探讨 AI 应用及建筑创新

现场除了课程咨询，亦针对职场趋势设有专题讲座。例如：旅游摄影 KOL Henry Lo 将以「人人都话识用AI，但真正识用的人，究竟赢在哪里？」为题，探讨如何运用人工智能强化职场竞争力；建筑界资深人士则会分享「透过建造创新培育建筑工程师」，剖析工程行业的最新技术与发展前景。

此外，多个范畴的课程讲座亦将同步进行，主题包括「多语时代的竞争力：跨文化沟通与数据语言」、「媒体及传意设计（荣誉）文学士」、「绿色商业管理理学硕士」，以及近年大热的「人工智能与科技辅助语言教学文学硕士」等，助学生深入了解课程特色，更容易规划未来的发展方向

PolyU SPEED招生日

资料来源：PolyU SPEED网页

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