名导邱礼涛分享进修经验 博士课程有助训练思维

电影《我们不是什么》上映以来，口碑不俗，更是著名导演、编导及监制邱礼涛首部自资拍摄的作品。在光影世界之外，邱礼涛在学术路上亦好学不倦。日前他在一个专访中，谈到自己百忙中进修，早在10年前取得岭南大学文化研究系哲学博士学位，成为网络热话。他接受星岛教育访问时谦称，「学问不会令人变得尊贵，必须守着你所认同的价值观。」并指最大影响是训练思维，助其观察和了解世界、理论化复杂的事情

学术训练重塑思维方式

从事导演工作接近40年的邱礼涛，至今执导超过80部电影，当中包括《性工作者十日谈》、《叶问前传》、《拆弹专家》、《谈判专家》等，更在2024年的第十八届香港艺术发展奖获颁「艺术家年奖（电影）」。今年，他改编1998年武汉巴士爆炸案，自资拍摄新作《我们不是什么》，透过真实事件揭示一段复杂的人性关系。

邱礼涛于80年代自香港浸会学院(1994年正名为香港浸会大学)传理系毕业后，随即投身电影行业。近日，他公开自己于2008年完成了岭南大学文化研究哲学硕士，并在2015年取得该系哲学博士。谈及当年为何在繁忙的执导工作中抽身进修，邱礼涛坦言原因纯粹，「虽然听起来有点肉麻，却是千真万确，我想追求学问，充实自己。」

在众多学科中，邱礼涛钟情于岭大文化研究系，「当今社会，教育已成为可供消费的东西，我是一个精明消费者，报读前做过research（研究），岭大的文化研究世界知名，其学术地位在国际专上教育同类学科中位列前茅，在我入读期间，拥有最优秀的老师，当中包括国际知名学者。」他的博士论文导师为香港文化研究学者陈清侨教授，这也是吸引他留在岭大修读文化研究的主要原因之一；至于其博士论文题目，主要探讨电影审查与管治问题，内容仍然离不开电影，展现了他创作以外对电影体制的深层思考。

博士学位的训练，对邱礼涛的电影事业也产生了深远的影响。他表示，「最大影响是思维方式，也有助我观察和了解世界、理论化复杂的事情。」虽然他婉拒以学术语言阐述新作《我们不是什么》，希望观众亲自入场体会，但他强调，进修不仅是学历的提升，更是心态的转变。

在攻读硕、博士的数年间，邱礼涛同时执导了约20部电影，展现了惊人的时间管理能力。他透露，「我没有一定的策略去分配时间，基本上是在每部戏开镜前，跟制作部门说明我要上学的日期和时间。试过在外地工作期间，即日飞机来回去上课。」他勉励有意深造的同业，必须要有心理准备牺牲睡眠时间，并需具备足够的毅力。他感悟道，「所谓学海无涯，在知识世界里要明白人的渺小，学懂谦卑，更要提醒自己，学问不会令人变得尊贵，必须守着你所认同的价值观。」

岭大文化研系 深度观察世界

岭南大学文化研究文学士课程由陈清侨教授于1999年创立，其哲学硕士（MPhil）及哲学博士（PhD）课程具前瞻性，研究领域涵盖青少年文化、性别与性取向、移民与族群、数码文化等，以及针对香港、亚洲区域及全球的深度观察。课程亦关注粮食环境永续、媒体与流行文化等切合当代脉动的议题。

哲学硕士（MPhil）课程全日制一般为两年，兼读制三年。申请人须持有相关一级或二级荣誉学士学位，或校方认可之等同资历。哲学博士（PhD）则视乎申请者学历,而定修读年期，持相关硕士学位者，全日制一般为三年，兼读制五年；未持有相关硕士学位者则需四年，兼读制六年。申请人须持有认可硕士学位；或持有二级荣誉或以上学士学位，并曾修读硕士课程至少一年及具研究成果证明。另外，在语文能力方面，申请人必须证明具备足以应付研究及论文撰写的中文或英文水平。

在学费方面，岭南大学的2026至27年度全日制哲学硕士或哲学博士课程，全年学费为 $47000（可分两期支付）；以自资形式修读课程的学生，如非获大学资助修读全日制课程，须缴交每年学费$94,000（全日制）或$56,134（兼读制）。若有经济困难的全日制学生可申请研究生奖助学金，以减轻负担。

记者：苏丽珊

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