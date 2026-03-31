岭大「时间意象」展览 精选刘国松《太空系列》

城市生活步伐急促，时间不经不觉在忙碌中流逝。岭南大学少雪斋艺术展览馆由即日至9月4日，举行全新专题展览「飞光飞光——中国艺术里的时间意象」，精选24件横跨元末至近现代的水墨画、瓷器、漆器及玉器等珍贵藏品，包括被誉为「现代水墨之父」的刘国松的《太空系列》作品，引领公众从四季、山水、仙境和宇宙视角，重新细味时间的意义。

探索中国艺术

岭大少雪斋艺术展览馆呈献全新展览，横跨元末至近现代的水墨画、瓷器、漆器及玉器等珍贵藏品。（岭大提供）

展览由岭大数码艺术及创意产业系策划，并获得致力推动中西文化交流的「少雪斋」支持，透过珍贵文物及当代艺术品，让观众探索中国艺术如何将「时间」化为可观看、可感受的视觉语言。展览分为3个单元，呈现中国艺术中不同层次的时间观。

「单元一：一年景」透过水墨花鸟、山水画，以及瓷器与漆器上的四季图案，呈现中国文化中理解时间的重要概念——循环又线性的时间观，特别是花卉和自然风景，它们在四季的不同特征，成为了情感寄托和抒发的媒介。

「单元二：未央」以瓷器和玉器为重点，透过神兽图像，以及图像在器物上的空间布置、玉材质地，来探索永恒的意象。在装饰艺术里，永恒是美好状态的无限延续。

「单元三：『太阳行』」以被誉为「现代水墨之父」的刘国松的《太空系列》作品出发，重新诠释太阳和地球之间的关系，拓展时间观念的边界。

「飞光飞光——中国艺术里的时间意象」 展览

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