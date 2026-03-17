第三届理大中华文化节3.24开幕 探寻6大文学巨匠足迹

香港理工大学（下称理大）将于3月24日（下周二）启动「第三届理大中华文化节」，首个重点项为「万里一窗间——文学名家的香港印迹」活动，由中国现代文学馆协办，透过珍贵文献展览、沉浸式场景还原书房及系列讲座工作坊，培养学生和大众的家国情怀与文化自信，提升对国家的身份认同、自豪感和归属感。

万里一窗间——文学名家的香港印迹

「万里一窗间——文学名家的香港印迹」展览聚焦鲁迅、萧红、茅盾、巴金、梁羽生与金庸共6位中国现代作家，展出手稿、书信等珍贵文献，并特别重新建构巴金与茅盾故居书房的空间，让观众在沉浸式体验中感受文学名家在香港的印迹及其精神风貌，从而拉近大众与家国历史文化之间的情感联系。

今届中华文化节兼具经典传承与时代创新。除核心展览外，还围绕鲁迅、萧红、金庸3位名家，策划了系列讲座、读书会与工作坊，当中设置两场科技与文学交融的公开讲座，探讨AI写作与文学创新的发展方向，从经典文学传统延伸至当代科技冲击，引导学生思考变局中的文学传承。

此外，活动还将放映中央广播电视总台去年推出的人文纪录片《大侠金庸》之《大侠归来》，并邀得该纪录片总导演段欣女士现场分享创作心得，立体展现金庸的家国情怀与人格魅力。

「第三届理大中华文化节」

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