护士课程2026｜注册护士VS登记护士 课程/学费/入学要求一览 边个课程可以免费读？

随着近年人口老化，香港的医疗系统承受很大压力，对护士的需求日渐增加。护士需要轮班工作，职责重大，但收入却非常可观，新入职的注册护士，薪金连津贴已可逾3.5万元，因而吸引不少人入行。《星岛教育》今次整理了护士的行业资讯，亦会介绍多个进修课程，无论是中学或大学毕业生，甚至是打算转行的在职人士，都可以报读，日后成为专业人士，服务社会。

护士课程2026｜护士简介

一般而言，护士可以分为注册护士（Registered Nurse / RN）及登记护士（Enrolled Nurse / EN）两类，两者在职责、学历要求及薪酬都有不同。

注册护士能够独立进行护理工作，例如处理紧急、复杂的病例及监督登记护士。他们的学历要求较高，需要修读获香港护士管理局认可、为期至少3年的「注册前护理课程」。

至于登记护士，则在注册护士的指导及监督下，进行较为基本的护理工作，例如清洗伤口、量度血压及体温等。登记护士的申请人，需要修读获香港护士管理局认可、为期至少2年的「登记前护理课程」。

护士课程2026｜护士薪酬

根据医院管理局的2024年薪酬数据，注册护士的底薪连津贴为每月$36,570至$58,843；登记护士的底薪连津贴则为每月$23,080至$49,003。

护士课程2026｜护士相关数据

根据香港护士管理局的2025年统计数字，本港的注册护士及登记护士数目，分别为57,720人及17,441人。

护士课程2026｜注册护士课程

本港目前有多个获香港护士管理局认可的「注册护士训练课程」。每个课程的收生要求或有不同，有些接受未曾修读护理学，或没有护士背景的人士报读，有些则只接受现职登记护士。学生修读完这些课程后，可以向香港护士管理局申请成为注册护士。

香港护士管理局为「注册护士训练课程」制定最低入学要求。例如规定曾应考DSE的申请人，在中文科及英文科考获3级或以上、数学科获2级或以上、公民与社会发展科「达标」及于一个甲类选修科中获2级或以上，详情请参考香港护士管理局网站。此外，部分院校亦会自行制定额外入学要求。

注册护士课程(硕士)

现时有3间本地大学开办获香港护士管理局认可的硕士课程，全部都接受未曾修读护理学或相关课程的申请人报读，课程资讯如下：

香港中文大学(中大/CUHK)

课程中文名称： 护理科学硕士(注册前)课程

护理科学硕士(注册前)课程 课程英文名称： Master of Nursing Science (Pre-registration) (MNSP)

Master of Nursing Science (Pre-registration) (MNSP) 入学要求(部分)： 申请人需持有任何获认可的学士学位，荣誉等级通常须达到乙等或以上，或毕业平均成绩达到乙级或以上，并符合香港护士管理局的最低入学要求*，详见院校网站。

申请人需持有任何获认可的学士学位，荣誉等级通常须达到乙等或以上，或毕业平均成绩达到乙级或以上，并符合香港护士管理局的最低入学要求*，详见院校网站。 修业年期： 3年(全日制)

3年(全日制) 26/27学年学费： $153,000 (根据情况调整)

$153,000 (根据情况调整) 详细资料：>>按此<<

香港大学(港大/HKU)

课程中文名称： 理科硕士（护理学）

理科硕士（护理学） 课程英文名称： Master of Science in Nursing

Master of Science in Nursing 入学要求(部分)： 持有非护理学科的学士学位，或在近5年内(通常)获得由港大／其他认可的同等院校颁授的同等学历，并符合香港护士管理局的最低入学要求*，详见院校网站。

持有非护理学科的学士学位，或在近5年内(通常)获得由港大／其他认可的同等院校颁授的同等学历，并符合香港护士管理局的最低入学要求*，详见院校网站。 修业年期： 3年(全日制)

3年(全日制) 26/27学年学费： $150,000 (需经港大审批)

$150,000 (需经港大审批) 详细资料：>>按此<<

香港理工大学(理大/PolyU)

课程中文名称： 护理学硕士学位课程

护理学硕士学位课程 课程英文名称： Master of Nursing

Master of Nursing 入学要求(部分)： 申请人需持有认可大学的学士学位，并符合香港护士管理局的最低入学要求*，详见院校网站。

申请人需持有认可大学的学士学位，并符合香港护士管理局的最低入学要求*，详见院校网站。 修业年期： 3年(全日制)

3年(全日制) 学费： 课程有97个学分，当中96个需要支付学费，包括66个「Undergraduate Credit」，每个学费为$5,800；另有30个「Postgraduate Credit」，每个学费为$6,500。所有学分的学费合共为$577,800。

课程有97个学分，当中96个需要支付学费，包括66个「Undergraduate Credit」，每个学费为$5,800；另有30个「Postgraduate Credit」，每个学费为$6,500。所有学分的学费合共为$577,800。 详细资料：>>按此<<

注册护士课程(医院管理局护士学校)

医院管理局护士学校都会开办获认可的「注册护士训练课程」，详情如下：

医院管理局护士学校

课程中文名称： 护理学专业文凭课程

护理学专业文凭课程 课程英文名称： Professional Diploma in Nursing

Professional Diploma in Nursing 入学要求(部分)： 符合香港护士管理局的最低入学要求*，详见医管局网站。

符合香港护士管理局的最低入学要求*，详见医管局网站。 修业年期： 3.5年(全日制)

3.5年(全日制) 25/26学年入学学费： $133,600 (3.5年总学费)

$133,600 (3.5年总学费) 详细资料：>>按此<<

注册护士课程 (供现职登记护士报读)

另有一些获认可的「注册护士训练课程」，专门供现职登记护士报读，热门院校及课程资讯如下：

香港大学专业进修学院(HKU Space)

课程中文名称： 护理高级文凭

护理高级文凭 课程英文名称： Higher Diploma in Nursing (An Enrolled Nurse to Registered Nurse Conversion Programme)

Higher Diploma in Nursing (An Enrolled Nurse to Registered Nurse Conversion Programme) 入学要求(部分)： 申请人必须为现于医疗保健机构工作的登记护士，及于此类机构拥有一年从事护理工作的经验，并符合香港护士管理局的最低入学要求*，详见院校网站。

申请人必须为现于医疗保健机构工作的登记护士，及于此类机构拥有一年从事护理工作的经验，并符合香港护士管理局的最低入学要求*，详见院校网站。 修业年期： 3年 (课程同时具备兼读制及全日制部分)

3年 (课程同时具备兼读制及全日制部分) 26/27学年入学学费： 3年总学费为$219,000 (另加实习费(可能会修订)，学生亦需在临床实习前自行购买职业责任保险)

3年总学费为$219,000 (另加实习费(可能会修订)，学生亦需在临床实习前自行购买职业责任保险) 详细资料：>>按此<<

圣德肋撒医院

课程中文名称： 护理专业文凭(登记护士转制注册护士课程)

护理专业文凭(登记护士转制注册护士课程) 课程英文名称： Professional Diploma in Nursing (Enrolled Nurse to Registered Nurse Conversion Programme)

Professional Diploma in Nursing (Enrolled Nurse to Registered Nurse Conversion Programme) 入学要求(部分)： 符合香港护士管理局的最低入学要求。*

符合香港护士管理局的最低入学要求。* 修业年期： 3年(兼读制)

3年(兼读制) 详细资料：>>按此<<

仁安医院护士训练学校

课程中文名称： 护理专业文凭(登记-注册护士转制课程)

护理专业文凭(登记-注册护士转制课程) 课程英文名称： Professional Diploma in Nursing (EN to RN Conversion Programme)

Professional Diploma in Nursing (EN to RN Conversion Programme) 入学要求(部分)： 申请人必须为登记护士，持有认可院校的高级文凭或副学士学位，并符合香港护士管理局的最低入学要求。*

申请人必须为登记护士，持有认可院校的高级文凭或副学士学位，并符合香港护士管理局的最低入学要求。* 修业年期： 3年(兼读制)

3年(兼读制) 学费： 详情请向院校查询

详情请向院校查询 详细资料：>>按此<<

香港都会大学

课程中文名称： 护理学高级文凭 / 精神健康护理学高级文凭

护理学高级文凭 / 精神健康护理学高级文凭 课程英文名称： Higher Diploma in Nursing/Higher Diploma in Mental Health Nursing

Higher Diploma in Nursing/Higher Diploma in Mental Health Nursing 入学要求(部分)： 申请人必须为现于香港医疗机构任职的普通科/精神科登记护士，拥有指定年数的相关经验，并符合香港护士管理局的最低入学要求。*

申请人必须为现于香港医疗机构任职的普通科/精神科登记护士，拥有指定年数的相关经验，并符合香港护士管理局的最低入学要求。* 修业年期： 3年(兼读制)

3年(兼读制) 学费： 详情请向院校查询

详情请向院校查询 详细资料：>>按此<<

护士课程2026｜注册护士课程 (学士)

不少本地大学都有开办获认可的护理学学士课程，吸引不少DSE毕业生报读，热门院校及课程资讯如下：

香港理工大学

课程中文名称： 护理学(荣誉)理学士

护理学(荣誉)理学士 课程英文名称： Bachelor of Science (Honours) in Nursing

Bachelor of Science (Honours) in Nursing 联招课程编号： JS3648

JS3648 修业年期： 5年(全日制)

5年(全日制) 26/27学年学费： $47,000 (每年的学费或会调整)

$47,000 (每年的学费或会调整) 详细资料：>>按此<<

课程中文名称： 精神健康护理学 (荣誉) 理学士

精神健康护理学 (荣誉) 理学士 课程英文名称： Bachelor of Science (Honours) in Mental Health Nursing

Bachelor of Science (Honours) in Mental Health Nursing 联招课程编号： JS3337

JS3337 修业年期： 5年(全日制)

5年(全日制) 26/27学年学费： 每年$47,000 (每年的学费或会调整)

每年$47,000 (每年的学费或会调整) 详细资料：>>按此<<

香港大学

课程中文名称： 护理学学士

护理学学士 课程英文名称： Bachelor of Nursing

Bachelor of Nursing 联招课程编号： JS6468

JS6468 修业年期： 5年(全日制)

5年(全日制) 26/27学年学费： $47,000 (每年的学费或会调整)

$47,000 (每年的学费或会调整) 备注： 港大另设「护理学学士菁英领袖培育专修组别」，详情请留意院校网站

港大另设「护理学学士菁英领袖培育专修组别」，详情请留意院校网站 详细资料：>>按此<<

香港中文大学

课程中文名称： 护理学士

护理学士 课程英文名称： Bachelor of Nursing

Bachelor of Nursing 联招课程编号： JS4513

JS4513 修业年期： 5年(全日制)

5年(全日制) 26/27学年学费： $47,000 (每年的学费或会调整)

$47,000 (每年的学费或会调整) 详细资料：>>按此<<

香港都会大学

课程中文名称： 护理学荣誉学士（普通科）

护理学荣誉学士（普通科） 课程英文名称： Bachelor of Nursing with Honours in General Health Care

Bachelor of Nursing with Honours in General Health Care 联招课程编号： JSSU40

JSSU40 修业年期： 5年(全日制)

5年(全日制) 26/27学年学费： $144,770 (此课程被纳入SSSDP资助计划，最高资助金额为$89,620，扣除资助后的学费为$ 55,150。每年的资助金额及学费或会不同。)

$144,770 (此课程被纳入SSSDP资助计划，最高资助金额为$89,620，扣除资助后的学费为$ 55,150。每年的资助金额及学费或会不同。) 详细资料：>>按此<<

课程中文名称： 护理学荣誉学士（精神科）

护理学荣誉学士（精神科） 课程英文名称： Bachelor of Nursing with Honours in Mental Health Care

Bachelor of Nursing with Honours in Mental Health Care 联招课程编号： JSSU50

JSSU50 修业年期： 5年(全日制)

5年(全日制) 26/27学年学费： $144,770 (此课程被纳入SSSDP资助计划，最高资助金额为$89,620，扣除资助后的学费为$55,150。每年的资助金额及学费或会不同。)

$144,770 (此课程被纳入SSSDP资助计划，最高资助金额为$89,620，扣除资助后的学费为$55,150。每年的资助金额及学费或会不同。) 详细资料：>>按此<<

东华学院

课程中文名称： 护理学（荣誉）健康科学学士

护理学（荣誉）健康科学学士 课程英文名称： Bachelor of Health Science (Honours) in Nursing

Bachelor of Health Science (Honours) in Nursing 联招课程编号： JSST01

JSST01 修业年期： 5年(全日制)

5年(全日制) 26/27学年学费： $130,760 (此课程被纳入SSSDP资助计划，最高资助金额为$81,450，扣除资助后的学费为$49,310。每年的资助金额及学费或会不同。)

$130,760 (此课程被纳入SSSDP资助计划，最高资助金额为$81,450，扣除资助后的学费为$49,310。每年的资助金额及学费或会不同。) 详细资料：>>按此<<

圣方济各大学

课程中文名称： 护理学（荣誉）学士

护理学（荣誉）学士 课程英文名称： Bachelor of Nursing (Honours)

Bachelor of Nursing (Honours) 联招课程编号： JSSA01

JSSA01 修业年期： 5年(全日制)

5年(全日制) 26/27学年学费： $124,980 (此课程被纳入SSSDP资助计划，最高资助金额为$89,620，扣除资助后的学费为$35,360。每年的资助金额及学费或会不同。)

$124,980 (此课程被纳入SSSDP资助计划，最高资助金额为$89,620，扣除资助后的学费为$35,360。每年的资助金额及学费或会不同。) 详细资料：>>按此<<

香港浸会大学 - 持续教育学院

课程中文名称：护理学学士（荣誉）

课程英文名称：Bachelor of Nursing (Honours)

修业年期：5年(全日制)

26/27学年学费：$108,980 (学费按年检讨。)

详细资料：>>按此<<

护士课程2026｜登记护士课程

登记护士课程亦有很多选择，毕业生可向香港护士管理局申请成为登记护士。根据香港护士管理局，登记护士课程的最低入学要求，是于DSE中文科、英文科、数学科及2科甲类或乙类选修科中考获2级或以上成绩。相关热门院校及课程资讯如下：

圣方济各大学

课程中文名称： 普通科护理学高级文凭

普通科护理学高级文凭 课程英文名称： Higher Diploma in Enrolled Nursing (General)

Higher Diploma in Enrolled Nursing (General) 修业年期： 2年(全日制)

2年(全日制) 26/27学年学费： $64,120 (此课程被纳入SSSDP，每年学费原本为$104,850，扣除每年$40,730资助后，每年学费实际为$64,120。学费按学年检讨，每年的资助金额或会不同。)

$64,120 (此课程被纳入SSSDP，每年学费原本为$104,850，扣除每年$40,730资助后，每年学费实际为$64,120。学费按学年检讨，每年的资助金额或会不同。) 详细资料：>>按此<<

东华学院

课程中文名称： 护理学高级文凭

护理学高级文凭 课程英文名称： Higher Diploma in Nursing

Higher Diploma in Nursing 修业年期： 2年(全日制)

2年(全日制) 26/27学年学费： $63,930 (此课程被纳入SSSDP，每年学费原本为$104,660，扣除每年$40,730资助后，每年学费实际为$63,930。(学费按学年检讨，每年的资助金额或会不同。)

$63,930 (此课程被纳入SSSDP，每年学费原本为$104,660，扣除每年$40,730资助后，每年学费实际为$63,930。(学费按学年检讨，每年的资助金额或会不同。) 详细资料：>>按此<<

香港都会大学

课程中文名称： 普通科护理学高级文凭

普通科护理学高级文凭 课程英文名称： Higher Diploma in Nursing Studies (General Health Care)

Higher Diploma in Nursing Studies (General Health Care) 修业年期： 2年(全日制)

2年(全日制) 26/27学年学费： $108,410 (学费按学年检讨)

$108,410 (学费按学年检讨) 详细资料：>>按此<<

课程中文名称： 精神科护理学高级文凭

精神科护理学高级文凭 课程英文名称： Higher Diploma in Nursing Studies (Mental Health Care)

Higher Diploma in Nursing Studies (Mental Health Care) 修业年期： 2年(全日制)

2年(全日制) 26/27学年学费： $108,410 (学费按学年检讨)

$108,410 (学费按学年检讨) 详细资料：>>按此<<

香港三育书院

课程中文名称： 登记护士（普通科）高级文凭

登记护士（普通科）高级文凭 课程英文名称： Higher Diploma in Enrolled Nursing (General)

Higher Diploma in Enrolled Nursing (General) 修业年期： 2年(全日制)

2年(全日制) 26/27学年学费： $101,352 (学费按学年检讨)

$101,352 (学费按学年检讨) 详细资料：>>按此<<

医院管理局护士学校

课程中文名称：登记护士(普通科)训练课程

课程英文名称：Enrolled Nurse (General) Training Programme

修业年期：2年(全日制)

26/27学年入学学费：医管局全数资助每名学生的全期学费。

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养和医院护士学校

课程中文名称： 护理学高级文凭 (登记护士 - 普通科)

护理学高级文凭 (登记护士 - 普通科) 课程英文名称： Higher Diploma in Nursing (Enrolled Nurses-General)

Higher Diploma in Nursing (Enrolled Nurses-General) 修业年期： 2年(全日制)

2年(全日制) 学费： 详情请向院校查询

详情请向院校查询 详细资料：>>按此<<

仁安医院护士训练学校

课程中文名称： 普通科护理高级文凭(登记护士)

普通科护理高级文凭(登记护士) 课程英文名称： Higher Diploma in General Nursing (Enrolled Nurse)

Higher Diploma in General Nursing (Enrolled Nurse) 修业年期： 2年(全日制)

2年(全日制) 25/26年入学学费： 138,000 (2年总学费)

138,000 (2年总学费) 详细资料：>>按此<<

圣德肋撒医院护士学校

课程中文名称： 普通科护理高级文凭 (登记护士)

普通科护理高级文凭 (登记护士) 课程英文名称： Higher Diploma in General Nursing (Enrolled Nurse)

Higher Diploma in General Nursing (Enrolled Nurse) 修业年期： 2年(全日制)

2年(全日制) 学费： 详情请向院校查询

详情请向院校查询 详细资料：>>按此<<

注：所有课程资讯以院校公布为准

资料来源：香港护士管理局、医管局、大学联招、自资专上教育资讯平台及院校网站





