护士课程2026｜注册护士VS登记护士 课程/学费/入学要求一览 边个课程可以免费读？
发布时间：08:00 2026-03-21 HKT
随着近年人口老化，香港的医疗系统承受很大压力，对护士的需求日渐增加。护士需要轮班工作，职责重大，但收入却非常可观，新入职的注册护士，薪金连津贴已可逾3.5万元，因而吸引不少人入行。《星岛教育》今次整理了护士的行业资讯，亦会介绍多个进修课程，无论是中学或大学毕业生，甚至是打算转行的在职人士，都可以报读，日后成为专业人士，服务社会。
护士课程2026｜护士简介
一般而言，护士可以分为注册护士（Registered Nurse / RN）及登记护士（Enrolled Nurse / EN）两类，两者在职责、学历要求及薪酬都有不同。
注册护士能够独立进行护理工作，例如处理紧急、复杂的病例及监督登记护士。他们的学历要求较高，需要修读获香港护士管理局认可、为期至少3年的「注册前护理课程」。
至于登记护士，则在注册护士的指导及监督下，进行较为基本的护理工作，例如清洗伤口、量度血压及体温等。登记护士的申请人，需要修读获香港护士管理局认可、为期至少2年的「登记前护理课程」。
护士课程2026｜护士薪酬
根据医院管理局的2024年薪酬数据，注册护士的底薪连津贴为每月$36,570至$58,843；登记护士的底薪连津贴则为每月$23,080至$49,003。
护士课程2026｜护士相关数据
根据香港护士管理局的2025年统计数字，本港的注册护士及登记护士数目，分别为57,720人及17,441人。
护士课程2026｜注册护士课程
本港目前有多个获香港护士管理局认可的「注册护士训练课程」。每个课程的收生要求或有不同，有些接受未曾修读护理学，或没有护士背景的人士报读，有些则只接受现职登记护士。学生修读完这些课程后，可以向香港护士管理局申请成为注册护士。
香港护士管理局为「注册护士训练课程」制定最低入学要求。例如规定曾应考DSE的申请人，在中文科及英文科考获3级或以上、数学科获2级或以上、公民与社会发展科「达标」及于一个甲类选修科中获2级或以上，详情请参考香港护士管理局网站。此外，部分院校亦会自行制定额外入学要求。
注册护士课程(硕士)
现时有3间本地大学开办获香港护士管理局认可的硕士课程，全部都接受未曾修读护理学或相关课程的申请人报读，课程资讯如下：
香港中文大学(中大/CUHK)
- 课程中文名称：护理科学硕士(注册前)课程
- 课程英文名称：Master of Nursing Science (Pre-registration) (MNSP)
- 入学要求(部分)：申请人需持有任何获认可的学士学位，荣誉等级通常须达到乙等或以上，或毕业平均成绩达到乙级或以上，并符合香港护士管理局的最低入学要求*，详见院校网站。
- 修业年期：3年(全日制)
- 26/27学年学费：$153,000 (根据情况调整)
- 详细资料：>>按此<<
香港大学(港大/HKU)
- 课程中文名称：理科硕士（护理学）
- 课程英文名称：Master of Science in Nursing
- 入学要求(部分)：持有非护理学科的学士学位，或在近5年内(通常)获得由港大／其他认可的同等院校颁授的同等学历，并符合香港护士管理局的最低入学要求*，详见院校网站。
- 修业年期：3年(全日制)
- 26/27学年学费：$150,000 (需经港大审批)
- 详细资料：>>按此<<
香港理工大学(理大/PolyU)
- 课程中文名称：护理学硕士学位课程
- 课程英文名称：Master of Nursing
- 入学要求(部分)：申请人需持有认可大学的学士学位，并符合香港护士管理局的最低入学要求*，详见院校网站。
- 修业年期：3年(全日制)
- 学费：课程有97个学分，当中96个需要支付学费，包括66个「Undergraduate Credit」，每个学费为$5,800；另有30个「Postgraduate Credit」，每个学费为$6,500。所有学分的学费合共为$577,800。
- 详细资料：>>按此<<
注册护士课程(医院管理局护士学校)
医院管理局护士学校都会开办获认可的「注册护士训练课程」，详情如下：
医院管理局护士学校
- 课程中文名称：护理学专业文凭课程
- 课程英文名称：Professional Diploma in Nursing
- 入学要求(部分)：符合香港护士管理局的最低入学要求*，详见医管局网站。
- 修业年期：3.5年(全日制)
- 25/26学年入学学费：$133,600 (3.5年总学费)
- 详细资料：>>按此<<
注册护士课程 (供现职登记护士报读)
另有一些获认可的「注册护士训练课程」，专门供现职登记护士报读，热门院校及课程资讯如下：
香港大学专业进修学院(HKU Space)
- 课程中文名称：护理高级文凭
- 课程英文名称：Higher Diploma in Nursing (An Enrolled Nurse to Registered Nurse Conversion Programme)
- 入学要求(部分)：申请人必须为现于医疗保健机构工作的登记护士，及于此类机构拥有一年从事护理工作的经验，并符合香港护士管理局的最低入学要求*，详见院校网站。
- 修业年期：3年 (课程同时具备兼读制及全日制部分)
- 26/27学年入学学费：3年总学费为$219,000 (另加实习费(可能会修订)，学生亦需在临床实习前自行购买职业责任保险)
- 详细资料：>>按此<<
圣德肋撒医院
- 课程中文名称：护理专业文凭(登记护士转制注册护士课程)
- 课程英文名称：Professional Diploma in Nursing (Enrolled Nurse to Registered Nurse Conversion Programme)
- 入学要求(部分)：符合香港护士管理局的最低入学要求。*
- 修业年期：3年(兼读制)
- 详细资料：>>按此<<
仁安医院护士训练学校
- 课程中文名称：护理专业文凭(登记-注册护士转制课程)
- 课程英文名称：Professional Diploma in Nursing (EN to RN Conversion Programme)
- 入学要求(部分)：申请人必须为登记护士，持有认可院校的高级文凭或副学士学位，并符合香港护士管理局的最低入学要求。*
- 修业年期：3年(兼读制)
- 学费：详情请向院校查询
- 详细资料：>>按此<<
香港都会大学
- 课程中文名称：护理学高级文凭 / 精神健康护理学高级文凭
- 课程英文名称：Higher Diploma in Nursing/Higher Diploma in Mental Health Nursing
- 入学要求(部分)：申请人必须为现于香港医疗机构任职的普通科/精神科登记护士，拥有指定年数的相关经验，并符合香港护士管理局的最低入学要求。*
- 修业年期：3年(兼读制)
- 学费：详情请向院校查询
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护士课程2026｜注册护士课程 (学士)
不少本地大学都有开办获认可的护理学学士课程，吸引不少DSE毕业生报读，热门院校及课程资讯如下：
香港理工大学
- 课程中文名称：护理学(荣誉)理学士
- 课程英文名称：Bachelor of Science (Honours) in Nursing
- 联招课程编号：JS3648
- 修业年期：5年(全日制)
- 26/27学年学费：$47,000 (每年的学费或会调整)
- 详细资料：>>按此<<
- 课程中文名称：精神健康护理学 (荣誉) 理学士
- 课程英文名称：Bachelor of Science (Honours) in Mental Health Nursing
- 联招课程编号：JS3337
- 修业年期：5年(全日制)
- 26/27学年学费：每年$47,000 (每年的学费或会调整)
- 详细资料：>>按此<<
香港大学
- 课程中文名称：护理学学士
- 课程英文名称：Bachelor of Nursing
- 联招课程编号：JS6468
- 修业年期：5年(全日制)
- 26/27学年学费：$47,000 (每年的学费或会调整)
- 备注：港大另设「护理学学士菁英领袖培育专修组别」，详情请留意院校网站
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香港中文大学
- 课程中文名称：护理学士
- 课程英文名称：Bachelor of Nursing
- 联招课程编号：JS4513
- 修业年期：5年(全日制)
- 26/27学年学费：$47,000 (每年的学费或会调整)
- 详细资料：>>按此<<
香港都会大学
- 课程中文名称：护理学荣誉学士（普通科）
- 课程英文名称：Bachelor of Nursing with Honours in General Health Care
- 联招课程编号：JSSU40
- 修业年期：5年(全日制)
- 26/27学年学费：$144,770 (此课程被纳入SSSDP资助计划，最高资助金额为$89,620，扣除资助后的学费为$ 55,150。每年的资助金额及学费或会不同。)
- 详细资料：>>按此<<
- 课程中文名称：护理学荣誉学士（精神科）
- 课程英文名称：Bachelor of Nursing with Honours in Mental Health Care
- 联招课程编号：JSSU50
- 修业年期：5年(全日制)
- 26/27学年学费：$144,770 (此课程被纳入SSSDP资助计划，最高资助金额为$89,620，扣除资助后的学费为$55,150。每年的资助金额及学费或会不同。)
- 详细资料：>>按此<<
东华学院
- 课程中文名称：护理学（荣誉）健康科学学士
- 课程英文名称：Bachelor of Health Science (Honours) in Nursing
- 联招课程编号：JSST01
- 修业年期：5年(全日制)
- 26/27学年学费：$130,760 (此课程被纳入SSSDP资助计划，最高资助金额为$81,450，扣除资助后的学费为$49,310。每年的资助金额及学费或会不同。)
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圣方济各大学
- 课程中文名称：护理学（荣誉）学士
- 课程英文名称：Bachelor of Nursing (Honours)
- 联招课程编号：JSSA01
- 修业年期：5年(全日制)
- 26/27学年学费：$124,980 (此课程被纳入SSSDP资助计划，最高资助金额为$89,620，扣除资助后的学费为$35,360。每年的资助金额及学费或会不同。)
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香港浸会大学 - 持续教育学院
- 课程中文名称：护理学学士（荣誉）
- 课程英文名称：Bachelor of Nursing (Honours)
- 修业年期：5年(全日制)
- 26/27学年学费：$108,980 (学费按年检讨。)
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护士课程2026｜登记护士课程
登记护士课程亦有很多选择，毕业生可向香港护士管理局申请成为登记护士。根据香港护士管理局，登记护士课程的最低入学要求，是于DSE中文科、英文科、数学科及2科甲类或乙类选修科中考获2级或以上成绩。相关热门院校及课程资讯如下：
圣方济各大学
- 课程中文名称：普通科护理学高级文凭
- 课程英文名称：Higher Diploma in Enrolled Nursing (General)
- 修业年期：2年(全日制)
- 26/27学年学费：$64,120 (此课程被纳入SSSDP，每年学费原本为$104,850，扣除每年$40,730资助后，每年学费实际为$64,120。学费按学年检讨，每年的资助金额或会不同。)
- 详细资料：>>按此<<
东华学院
- 课程中文名称：护理学高级文凭
- 课程英文名称：Higher Diploma in Nursing
- 修业年期：2年(全日制)
- 26/27学年学费：$63,930 (此课程被纳入SSSDP，每年学费原本为$104,660，扣除每年$40,730资助后，每年学费实际为$63,930。(学费按学年检讨，每年的资助金额或会不同。)
- 详细资料：>>按此<<
香港都会大学
- 课程中文名称：普通科护理学高级文凭
- 课程英文名称：Higher Diploma in Nursing Studies (General Health Care)
- 修业年期：2年(全日制)
- 26/27学年学费：$108,410 (学费按学年检讨)
- 详细资料：>>按此<<
- 课程中文名称：精神科护理学高级文凭
- 课程英文名称：Higher Diploma in Nursing Studies (Mental Health Care)
- 修业年期：2年(全日制)
- 26/27学年学费：$108,410 (学费按学年检讨)
- 详细资料：>>按此<<
香港三育书院
- 课程中文名称：登记护士（普通科）高级文凭
- 课程英文名称：Higher Diploma in Enrolled Nursing (General)
- 修业年期：2年(全日制)
- 26/27学年学费：$101,352 (学费按学年检讨)
- 详细资料：>>按此<<
医院管理局护士学校
- 课程中文名称：登记护士(普通科)训练课程
- 课程英文名称：Enrolled Nurse (General) Training Programme
- 修业年期：2年(全日制)
- 26/27学年入学学费：医管局全数资助每名学生的全期学费。
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养和医院护士学校
- 课程中文名称：护理学高级文凭 (登记护士 - 普通科)
- 课程英文名称：Higher Diploma in Nursing (Enrolled Nurses-General)
- 修业年期：2年(全日制)
- 学费：详情请向院校查询
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仁安医院护士训练学校
- 课程中文名称：普通科护理高级文凭(登记护士)
- 课程英文名称：Higher Diploma in General Nursing (Enrolled Nurse)
- 修业年期：2年(全日制)
- 25/26年入学学费：138,000 (2年总学费)
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圣德肋撒医院护士学校
- 课程中文名称：普通科护理高级文凭 (登记护士)
- 课程英文名称：Higher Diploma in General Nursing (Enrolled Nurse)
- 修业年期：2年(全日制)
- 学费：详情请向院校查询
- 详细资料：>>按此<<
注：所有课程资讯以院校公布为准
资料来源：香港护士管理局、医管局、大学联招、自资专上教育资讯平台及院校网站