城大推全新乳酪雪糕 推广可持续发展理念

香港城市大学（下称城大）一向重视本地可持续发展理念，继2023年推出深受欢迎的城大牛奶后，昨日（3月3日）正式推出全新乳制品——乳酪雪糕，进一步延续城大农场乳制产品的创新方向。另于即日至3月6日，举办以《城大．邻里艺聚》为主题举办互动体验活动，向大学社群推广新产品之余，同时展现创新氛围。

打卡可换乳酪雪糕

继深受欢迎的城大牛奶及有多款口味的城大雪糕后，城大于昨日推出全新乳酪雪糕，产品设原味及芒果两款口味，同样采用由赛马会动物医学及生命科学院管理的城大农场出产的新鲜牛奶制作，保留浓郁牛奶香，口感绵滑。

为推广新产品并秉持可持续发展理念，城大由即日起至3月6日，在「明日创新」隧道举办限时互动体验。学生、校友及教职员可一边欣赏《城大．邻里艺聚》数码影像作品，一边参与小游戏，即有机会免费换领乳酪雪糕一杯。当中的数码影像《城大．邻里艺聚》由城大联同本地视觉艺术家创作，将大学特色建筑融入深水埗社区景观，传递社区连系、「爱与祝福」的信息。

参加者只需在隧道播放的影片中，找出并拍摄原味及芒果味乳酪雪糕的隐藏彩蛋图案各一张，于3月6日或之前前往杨建文学术楼4楼紫区Coffee Cart，出示清晰照片，并追踪城大社交媒体帐号或赞好相关帖文，即可兑换一杯乳酪雪糕。

此外，活动更设限定「脸部彩绘」环节，设于兑换摊位旁，让参加者在完成互动挑战后，即可体验彩绘，增添打卡乐趣。

