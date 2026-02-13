殡仪课程2026｜殡仪业薪酬多劳多得 边个工种毋需学历月薪可达4万？

殡仪课程2026｜一个人从死亡至入土为安，中间需经过多个程序，因此亦牵涉多个工种。坊间流传从事殡仪行业毋需学历，但薪酬却很吸引。本身从事殡仪业多年的殡仪策划师培训课程(进阶)导师陈𪲛垣表示，殡仪业有不同岗位，薪金亦各有不同，主要都是因应经验及多劳多得，「如想为赚钱而读殡仪策划师课程，就劝你不要读。」不过，他也透露在殡仪行业，有一个工种，毋需学历和经验，月薪有机会可达4万元。

殡仪课程2026｜高薪属误传 殡仪策划师人工非最高

殡仪业有不同岗位，例如殡仪策划师、遗体化妆师、喃嚒师傅、石厂师傅、和堂倌等等，陈𪲛垣表示，殡仪业薪酬高是误传，「我不会夸夸其词，说人工高，可能是以最有经验或最多客人那个月的薪酬计算，一般情况下，大部份殡仪策划师的薪金约为每月2万多元，视乎资历及有多少个案。」

陈𪲛垣补充，以新人入行来说，殡仪策划师的薪酬不是最高，一年接到6个个案已不错，「新人最初接的个案，多是亲友或认识的人，每个个案只收取约2000元， 一年也只是12000元。」正因为收入不高，所以他建议新人不要辞职入行，反而以半职身份去做，累积5至6年经验，有一定人脉和经验后，才全职投身去做，「这行是先苦后甜，如果你做得好，可能客户的整个家族，都是由你负责。」

至于其他岗位，陈𪲛垣指初入行的遗体化妆师，学成后的首1、2年，每月约为万多元，「在跟师傅期间，一般都是无薪，学成后才会有薪金。当入职2至3年后，师傅认为你表现可以，或调整至每月约2万多元，『旺季』（如冬天）可能有3万元，但情况比较少。」此外，丧礼中的「堂倌」，同样需经历学师阶段，快则半年学满师，初入行同样月入万多元，具经验后，薪金约为2万多元。

殡仪课程2026｜土工难入行 服务生收入可以很高

服务生须掌握各种殡仪知识。吴艳玲摄

在众多殡仪业的工种中，陈𪲛垣表示「土工」最难入行，而且因为要接触遗体，有些人或觉得厌恶，通常是聘请「熟人」。「『土工』的工作包括驾驶灵车，帮先人穿衣及简单化妆等。」他指「土工」的薪酬，最高都是30000多元。

说到最易入行，但收入较高的工种，原来是殡仪馆的服务生。陈𪲛垣说服务生就是丧礼内，协助帮忙杂务的人员，都是由低做起。「例如替你拿花樽、拖地、执拾等工作，性质较简单，每间殡仪馆每年亦都会公开招聘。」陈𪲛垣说服务生的底薪并非最高，但加上服务费、拆账等，每月约有2万多元收入，在大型殡仪馆工作，每个月收入可能超过30000至40000。」不过，陈𪲛垣指即使是服务生，也要懂很多殡仪知识，「假设同一日要负责5间灵堂，当中涉及3个宗教，如果不熟悉不同宗教需要甚么物品，也难以帮忙。」

殡仪课程2026｜心态最重要 策划师要懂应变

殡仪策划师不讲求学历，但很讲求心态。吴艳玲摄

说到甚么人适合读殡仪策划师课程？陈𪲛垣指学历上没有特别要求，最紧要看自己的心态。「这行只是赚取基本人工，但如有心想为先人服务，或认为在别人在最伤痛的时候，助他顺利圆满地送至亲最后一程，从而觉得有满足感的有心人，都适合读这课程。」另外，对历史、殡仪文化有兴趣，或身边多长者，希望了解生死教育和殡仪情况的人，都适合修读。

在性格方面，陈𪲛垣指也有要求，包括要冷静、理性、细心及有耐性，「要明白家属很多时候，是记不到你的说话内容，或因为怕做错，不断追问，如无耐性的人，可能会不客气。」另外，要懂得应变和沟通，因丧礼有很多突发事情，例如先人原来有2位太太，当其中一人突然在丧礼上失控，该如何处理？这些情况都考殡仪策划师的反应。

延伸阅读：

殡仪课程2026｜首个殡仪策划师进阶课程招生 学习遗体美容 助先人穿寿衣

公立医院殓房明年元旦起收费 殡仪业倡设一个月免费存放期：你做唔切又要收钱

九龙殡仪馆开放日︱1500人预约各活动 模拟告别式受欢迎 即场体验破地狱