暑期实习2026｜律政司实习津贴过万！政府 / 私企 / 公营机构实习计划申请攻略
发布时间：17:16 2026-02-05 HKT
每年暑假前夕，大学生纷纷寻找暑期工作，既可赚取额外收入，又能提前体验职场。香港政府、私营企业及公营机构每年均推出不同暑期实习计划，让学生在赚取零用和书簿费之余，也可在毕业前，深入了解行业运作、培养实务技能，对未来求职大有帮助。目前，多个2026年的暑期计划已开放申请，部份更即将截止报名，同学快留意有兴趣的行业，好好把握实习机会。
暑期实习2026｜律政司实习人员
假如正修读法律课程或深造法律学位的全日制学生，想体验律政司的工作，可以申请「2026年暑期实习人员（法律）」。其职责包括进行法律研究、编制材料、协助草拟及审阅文件、协助律师筹备案件、在法庭协助律师，以及更新法律资料库。若情况许可，部分实习生可获安排到北京或其他内地法律或司法机构实习，扩阔视野。
- 入职要求：
- (1) 香港特别行政区永久性居民
- (2) 专上院校的三年级或以上全日制并修读法律课程，或是修读深造法律学位课程的全日制学生
- (3) 具备电脑应用的基本知识及在互联网上进行研究的技巧
- (4) 操流利粤语及英语
- 雇用期︰ 2026年6月至8月（一至三个月）
- 截止申请日期︰ 2月6日
- 申请方法：在本港专上院校就读的学生须于所属院校的学生事务处/就业辅导中心订出的截止报名日期前提出申请。请留意所属院校订出的截止报名日期
- 面试安排：无须面试，若2026年7月3日前未获回复，即视作落选。
- 津贴：每月11,500港元
- 详情：>>按此<<
- 查询︰3703 6538
暑期实习2026｜太古暑期实习生计划
对适合对商业项目统筹有兴趣的学生，则可选择申请香港太古集团的「太古暑期实习生计划」。实习生将自主策划、推动及完成项目，发展新技能；获配对一位太古全球领导力发展计划（SMP）管理人才作为导师，提供指导；并与其他实习生合作小组专案，向高层呈交创新建议。表现优秀者可优先获邀参加太古全球领导力发展计划 (SMP) 选聘面试。
- 入职要求：
- (1) 全球任何学科本科或研究生（须于实习后次年7月前毕业，即2027年毕业生）
- (2) 对在香港特别行政区或中国内地工作有浓厚的兴趣
- (3) 拥有敏锐的商业头脑，并渴望毕业后加入太古全球领导力发展计划 (SMP)
- (4) 积极上进及锐意进取
- (5) 求知若渴及善思敏学
- (6) 领导才能出众，人际技巧娴熟，以及善于团队合作
- (7) 尊重不同文化，能够快速适应新岗位和新环境
- (8) 掌握流利的英语书写和口语能力
- (9) 拥有其他语言能力为佳，尤其是中文（普通话或广东话）
- (10) 拥有实习及海外升学经验为佳
- 雇用期︰ 2026年7月2日至8月21日
- 截止申请日期︰ 2月8日
- 面试安排：2月进行线上面试，3月举行最终面试，成功的申请者将于4月中旬收到录取通知
- 薪酬：每月10,000港元；公司将为调派至外地城市的实习生提供住宿
- 详情：>>按此<<
- 查询︰>>按此<<
暑期实习2026｜港铁暑期实习计划
除了政府及私营机构外，公营机构有港铁的「2026年暑期实习计划」。实习生可涉足铁路营运、房地产开发、物业管理、业务拓展、商务及行销等领域，培养新技能、拓展视野，为由校园到职场过渡做好准备。
- 入职要求：
- (1) 非应届本科毕业生，拥有任何专业的学士或以上学位
- (2) 良好的分析和解决问题的能力
- (3) 良好的英语沟通能力，最好也能熟练运用中文
- (4) 熟练 Microsoft Word、Excel 和 PowerPoint
- (5) 掌握其他程式设计和资料分析工具者优先考虑
- 雇用期︰ 2026年6月至8月期间的8个星期
- 截止申请日期︰2月15日
- 面试安排：3月参与网上评估，4月将发放录取给获选学生，6月或7月正式入职
- 薪酬：暂未公布
- 详情：>>按此<<
- 查询︰>>按此<<
暑期实习2026｜香港赛马会暑期实习生计划
想体验综合营运模式（赛马、娱乐、慈善等）的学生，可选择「香港赛马会暑期实习生计划」。该计划为期8星期，实习生将参与真实项目，并在资深同事指导下，深入了解业务运作，借此提升技能、探索职业方向。
- 入职要求：
- (1) 能于实习期间（7月至8月）全职工作
- (2) 任何学科的本科生
- (3) 为香港特别行政区居民并可于香港合法受雇
- (4) 学业表现优异
- (5) 积极主动、愿意接受新思维且具备「我做得到」的拼搏精神
- (6) 具备良好的人际关系及沟通技巧
- 雇用期︰ 2026年7月至8月
- 截止申请日期︰3月8日
- 面试安排：3月将举行网上测验，4至5月进行面试，6月将发放录取给获选学生
- 薪酬：暂未公布
- 详情：>>按此<<
- 查询︰>>按此<<
暑期实习2026｜中电实习生计划
假如对机电工程、能源等有兴趣的学生，可以尝试申请中电的「中电实习生计划」。此计划分为暑期实习（2026年6至8月）或12个月实习（2026年6月起）。实习生可按背景及意愿，并结合公司业务需求，参与业务、企业事务、工程、资讯科技、法律、永续发展等项目，获独特学习机会。
- 入职要求：
- (1) 现为修读学士或以上学位课程的大学生
- (2) 实习后将继续修读全日制学士或以上学位课程
- (3) 能于实习期间全职工作
- (4) 拥有优秀学业成绩
- (5) 富有团队精神及良好沟通技巧
- (6) 具热诚及主动性， 愿意从不同的项目及/或方案学习
- (7) 精通口语及书面英语
- (8) 懂流利中文将有优势
- (9) 积极参与课外活动
- 雇用期︰ 2026年6月至8月或由2026年6月起开始
- 截止申请日期︰ 3月15日
- 面试安排：3至4月参加面试，5月将发放录取给获选学生，6月正式入职
- 薪酬：暂未公布
- 详情：>>按此<<
延伸阅读：