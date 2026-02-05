暑期实习2026｜律政司实习津贴过万！政府 / 私企 / 公营机构实习计划申请攻略

每年暑假前夕，大学生纷纷寻找暑期工作，既可赚取额外收入，又能提前体验职场。香港政府、私营企业及公营机构每年均推出不同暑期实习计划，让学生在赚取零用和书簿费之余，也可在毕业前，深入了解行业运作、培养实务技能，对未来求职大有帮助。目前，多个2026年的暑期计划已开放申请，部份更即将截止报名，同学快留意有兴趣的行业，好好把握实习机会。

暑期实习2026｜律政司实习人员

假如正修读法律课程或深造法律学位的全日制学生，想体验律政司的工作，可以申请「2026年暑期实习人员（法律）」。其职责包括进行法律研究、编制材料、协助草拟及审阅文件、协助律师筹备案件、在法庭协助律师，以及更新法律资料库。若情况许可，部分实习生可获安排到北京或其他内地法律或司法机构实习，扩阔视野。

入职要求：

(1) 香港特别行政区永久性居民

(2) 专上院校的三年级或以上全日制并修读法律课程，或是修读深造法律学位课程的全日制学生

(3) 具备电脑应用的基本知识及在互联网上进行研究的技巧

(4) 操流利粤语及英语

雇用期︰ 2026年6月至8月（一至三个月）

截止申请日期︰ 2月6日

申请方法：在本港专上院校就读的学生须于所属院校的学生事务处/就业辅导中心订出的截止报名日期前提出申请。请留意所属院校订出的截止报名日期

面试安排：无须面试，若2026年7月3日前未获回复，即视作落选。

津贴：每月11,500港元

详情：>>按此<<

查询︰3703 6538

暑期实习2026｜太古暑期实习生计划

对适合对商业项目统筹有兴趣的学生，则可选择申请香港太古集团的「太古暑期实习生计划」。实习生将自主策划、推动及完成项目，发展新技能；获配对一位太古全球领导力发展计划（SMP）管理人才作为导师，提供指导；并与其他实习生合作小组专案，向高层呈交创新建议。表现优秀者可优先获邀参加太古全球领导力发展计划 (SMP) 选聘面试。

入职要求：

(1) 全球任何学科本科或研究生（须于实习后次年7月前毕业，即2027年毕业生）

(2) 对在香港特别行政区或中国内地工作有浓厚的兴趣

(3) 拥有敏锐的商业头脑，并渴望毕业后加入太古全球领导力发展计划 (SMP)

(4) 积极上进及锐意进取

(5) 求知若渴及善思敏学

(6) 领导才能出众，人际技巧娴熟，以及善于团队合作

(7) 尊重不同文化，能够快速适应新岗位和新环境

(8) 掌握流利的英语书写和口语能力

(9) 拥有其他语言能力为佳，尤其是中文（普通话或广东话）

(10) 拥有实习及海外升学经验为佳

雇用期︰ 2026年7月2日至8月21日

截止申请日期︰ 2月8日

面试安排：2月进行线上面试，3月举行最终面试，成功的申请者将于4月中旬收到录取通知

薪酬：每月10,000港元；公司将为调派至外地城市的实习生提供住宿

详情：>>按此<<

查询︰>>按此<<

暑期实习2026｜港铁暑期实习计划

除了政府及私营机构外，公营机构有港铁的「2026年暑期实习计划」。实习生可涉足铁路营运、房地产开发、物业管理、业务拓展、商务及行销等领域，培养新技能、拓展视野，为由校园到职场过渡做好准备。

入职要求：

(1) 非应届本科毕业生，拥有任何专业的学士或以上学位

(2) 良好的分析和解决问题的能力

(3) 良好的英语沟通能力，最好也能熟练运用中文

(4) 熟练 Microsoft Word、Excel 和 PowerPoint

(5) 掌握其他程式设计和资料分析工具者优先考虑

雇用期︰ 2026年6月至8月期间的8个星期

截止申请日期︰2月15日

面试安排：3月参与网上评估，4月将发放录取给获选学生，6月或7月正式入职

薪酬：暂未公布

详情：>>按此<<

查询︰>>按此<<

暑期实习2026｜香港赛马会暑期实习生计划

想体验综合营运模式（赛马、娱乐、慈善等）的学生，可选择「香港赛马会暑期实习生计划」。该计划为期8星期，实习生将参与真实项目，并在资深同事指导下，深入了解业务运作，借此提升技能、探索职业方向。

入职要求：

(1) 能于实习期间（7月至8月）全职工作

(2) 任何学科的本科生

(3) 为香港特别行政区居民并可于香港合法受雇

(4) 学业表现优异

(5) 积极主动、愿意接受新思维且具备「我做得到」的拼搏精神

(6) 具备良好的人际关系及沟通技巧

雇用期︰ 2026年7月至8月

截止申请日期︰3月8日

面试安排：3月将举行网上测验，4至5月进行面试，6月将发放录取给获选学生

薪酬：暂未公布

详情：>>按此<<

查询︰>>按此<<

暑期实习2026｜中电实习生计划

假如对机电工程、能源等有兴趣的学生，可以尝试申请中电的「中电实习生计划」。此计划分为暑期实习（2026年6至8月）或12个月实习（2026年6月起）。实习生可按背景及意愿，并结合公司业务需求，参与业务、企业事务、工程、资讯科技、法律、永续发展等项目，获独特学习机会。

入职要求：

(1) 现为修读学士或以上学位课程的大学生

(2) 实习后将继续修读全日制学士或以上学位课程

(3) 能于实习期间全职工作

(4) 拥有优秀学业成绩

(5) 富有团队精神及良好沟通技巧

(6) 具热诚及主动性， 愿意从不同的项目及/或方案学习

(7) 精通口语及书面英语

(8) 懂流利中文将有优势

(9) 积极参与课外活动

雇用期︰ 2026年6月至8月或由2026年6月起开始

截止申请日期︰ 3月15日

面试安排：3至4月参加面试，5月将发放录取给获选学生，6月正式入职

薪酬：暂未公布

详情：>>按此<<

延伸阅读：

DeepSeek｜百万年薪「招兵买马」 入职要求大揭秘

新辉建筑暑期实习计划 推动创新与实践 培养明日建筑精英