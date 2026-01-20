Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

城大引发艺术与科学碰撞 量子与音符的百年对话

高等教育
更新时间：10:57 2026-01-20 HKT
发布时间：10:57 2026-01-20 HKT

香港城市大学（下称城大）早前联办「量子百年 艺术百年」活动，将同为探索人类认知边界的量子力学及无调性音乐连结，打破两个领域的边界，在确定与不确定、秩序与混沌之间寻找新的平衡点。

量子百年 艺术百年

1925年，两个颠覆性的变革在科学与艺术领域同时诞生︰量子力学颠覆牛顿力学的决定论世界观，引入波粒二象性、叠加态等突破性概念。物理学家用数学符号勾勒出一个充满不确定性的微观世界，电子可以同时存在于多个位置，粒子之间能够瞬间发生超距的量子纠缠；同时，无调性音乐打破传统和声学的束缚，作曲家以不协和音、移位音阶等手法创造出全新的听觉体验。音符不再依附于固定的调性框架，而是形成了一个自由而复杂的网络。

城大在这项庆典活动担当重要一环，为大众带来一场艺术与科学的文化交流盛宴。城大理学院副院长（研究及研究生教育）、物理学系教授李丹枫为此场盛事提供不少宝贵见解，更安排多场演讲、示范和展览。

李教授坦言，对于城大能够协办这个大型艺术与科学交流盛事，实属难得的机缘。他特别感谢城大基金理事会联席主席胡晓明教授的支持和牵线搭桥，让城大得以参与这项跨学科的文化盛事。

城大亦荣幸能够邀得诺贝尔物理学奖得主 Konstantin Novoselov 教授爵士及沃尔夫物理学奖得主 Michael Berry教授爵士 ，两位享誉国际的物理学界泰斗亲临城大，为师生带来宝贵的量子物理前沿知识，启发新一代的科学视野。城大更于大学道特设先进科技仪器与量子力学相关的互动展示，让学生能「触得到」的学习量子，将抽象概念化为可感知的体验。

庆典活动精彩丰富，城大别有匠心地利用「明日创新」隧道两侧合共长达100米的LED屏幕带来与量子力学相关的沉浸式视觉艺术作品。由城大创意媒体学院毕业生曲渊澈创作，名为「叠加态」的沉浸式视觉艺术作品，令隧道宛如一座大型强子对撞器，穿过隧道的人群仿似一个个粒子，配以霍尔斯特管弦乐章《行星》组曲中的《木星—欢乐使者》， 让穿越的人群在短短的旅程中感受微观世界与宏观宇宙的奥妙。

由医学物理学家吴晓东教授撰写、美国青年作曲家Joshua Rivero谱曲的《量子奥德赛 交响音乐剧》为庆典活动的压轴表演。音乐剧于香港大会堂举办，将无调性音乐的不确定性和量子世界的抽象法则融合，以音符刻录出科学的诗意，确切地打破科学与艺术之间的壁垒，让观众在感受音乐律动的同时，也能触摸到量子世界的神秘脉搏。

Rivero深信，音乐绝对能够为未知的量子世界提供新的洞见，将抽象概念转化为直观的体验。他认为，尽管音乐可能不会为科学提供答案，但却能帮助人类想像尚未理解的事物。

「量子百年 艺术百年」不仅是一次跨领域的尝试，更印证城大在引领跨学科合作的创新精神，透过一系列结合艺术与科学的活动，引领师生及大众探索未知、理解世界的深邃奥秘。

延伸阅读：

渣打马拉松2026｜城大约600人参赛 伙拍特教生 延续「共融跑」传统

城大年报勇夺多项国际殊荣 校方：制作水平备受肯定

 

最Hit
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
生活百科
15小时前
胡枫94岁生日罗兰罕有「失场」四大曾孙一句冧爆太公 大曾孙完美遗传俊俏基因
胡枫94岁生日罗兰罕有「失场」四大曾孙一句冧爆太公 大曾孙完美遗传俊俏基因
影视圈
19小时前
中移动「一咭两号」恢复申请 去年突停办 曾被指涉诈骗风险 新政策需额外缴月费
中移动「一咭两号」恢复申请 去年突停办 曾被指涉诈骗风险 新政策需额外缴月费
商业创科
2026-01-19 10:25 HKT
曾连开11店！内地连锁杂货超市「好特卖」葵芳店结业 昔凭$2可乐发围 网民：几个月前已冇乜零食卖
曾连开11店！内地连锁杂货超市「好特卖」葵芳店结业 昔凭$2可乐发围 网民：几个月前已冇乜零食卖
生活百科
15小时前
揭900亿内地「狗血剧」行业秘史 5天狂拍80集 戏剧学生无戏开 「裸露都接」
揭900亿内地「狗血剧」行业秘史 5天狂拍80集 戏剧学生无戏开 「裸露都接」
商业创科
5小时前
筲箕湾烧味店突爆红！门外近20人等位食客震惊「傻咗劲多人」 心水清网民解释1原因所致：呢间好食又唔贵！
筲箕湾烧味店突爆红！食客震惊「傻咗劲多人」 心水清网民解释1原因所致：呢间好食又唔贵！
饮食
17小时前
31岁TVB当扎小生为离巢铺路？频北上再度做男一前途无限 早前赴无线颁奖礼要靠边站
31岁TVB当扎小生为离巢铺路？频北上再度做男一前途无限 早前赴无线颁奖礼要靠边站
影视圈
12小时前
大棋盘︱政府饮用水风波 消息：纪律调查结果今公布 前署长陈嘉信勋章或被褫夺
大棋盘︱政府饮用水风波 消息：纪律调查结果今公布 前署长陈嘉信勋章或被褫夺
政情
4小时前
麦道朗 (图) 将在星期日沙田客串一天，当日举行两场一级赛，骑者已经卜定骑「举步生风」及「浪漫勇士」。
麦道朗周日客串卜定恶马
马圈快讯
18小时前
天后行山贴地搭小巴 容祖儿称「洗尽铅华」吓窒阿Sa
天后行山贴地搭小巴 容祖儿称「洗尽铅华」吓窒阿Sa
影视圈
18小时前