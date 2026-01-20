城大引发艺术与科学碰撞 量子与音符的百年对话

香港城市大学（下称城大）早前联办「量子百年 艺术百年」活动，将同为探索人类认知边界的量子力学及无调性音乐连结，打破两个领域的边界，在确定与不确定、秩序与混沌之间寻找新的平衡点。

量子百年 艺术百年

1925年，两个颠覆性的变革在科学与艺术领域同时诞生︰量子力学颠覆牛顿力学的决定论世界观，引入波粒二象性、叠加态等突破性概念。物理学家用数学符号勾勒出一个充满不确定性的微观世界，电子可以同时存在于多个位置，粒子之间能够瞬间发生超距的量子纠缠；同时，无调性音乐打破传统和声学的束缚，作曲家以不协和音、移位音阶等手法创造出全新的听觉体验。音符不再依附于固定的调性框架，而是形成了一个自由而复杂的网络。

城大在这项庆典活动担当重要一环，为大众带来一场艺术与科学的文化交流盛宴。城大理学院副院长（研究及研究生教育）、物理学系教授李丹枫为此场盛事提供不少宝贵见解，更安排多场演讲、示范和展览。

李教授坦言，对于城大能够协办这个大型艺术与科学交流盛事，实属难得的机缘。他特别感谢城大基金理事会联席主席胡晓明教授的支持和牵线搭桥，让城大得以参与这项跨学科的文化盛事。

城大亦荣幸能够邀得诺贝尔物理学奖得主 Konstantin Novoselov 教授爵士及沃尔夫物理学奖得主 Michael Berry教授爵士 ，两位享誉国际的物理学界泰斗亲临城大，为师生带来宝贵的量子物理前沿知识，启发新一代的科学视野。城大更于大学道特设先进科技仪器与量子力学相关的互动展示，让学生能「触得到」的学习量子，将抽象概念化为可感知的体验。

庆典活动精彩丰富，城大别有匠心地利用「明日创新」隧道两侧合共长达100米的LED屏幕带来与量子力学相关的沉浸式视觉艺术作品。由城大创意媒体学院毕业生曲渊澈创作，名为「叠加态」的沉浸式视觉艺术作品，令隧道宛如一座大型强子对撞器，穿过隧道的人群仿似一个个粒子，配以霍尔斯特管弦乐章《行星》组曲中的《木星—欢乐使者》， 让穿越的人群在短短的旅程中感受微观世界与宏观宇宙的奥妙。

由医学物理学家吴晓东教授撰写、美国青年作曲家Joshua Rivero谱曲的《量子奥德赛 交响音乐剧》为庆典活动的压轴表演。音乐剧于香港大会堂举办，将无调性音乐的不确定性和量子世界的抽象法则融合，以音符刻录出科学的诗意，确切地打破科学与艺术之间的壁垒，让观众在感受音乐律动的同时，也能触摸到量子世界的神秘脉搏。

Rivero深信，音乐绝对能够为未知的量子世界提供新的洞见，将抽象概念转化为直观的体验。他认为，尽管音乐可能不会为科学提供答案，但却能帮助人类想像尚未理解的事物。

「量子百年 艺术百年」不仅是一次跨领域的尝试，更印证城大在引领跨学科合作的创新精神，透过一系列结合艺术与科学的活动，引领师生及大众探索未知、理解世界的深邃奥秘。

