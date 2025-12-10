在职进修｜院校推「微证书」课程 自主安排学习路径

在节奏急促的香港，很多在职人士虽有进修意愿，却往往受制于传统课程需时长而却步。近年，有院校推出修读时间较短的进修课程，其中香港大学专业进修学院（HKU SPACE）的「微证书」课程，每个课程仅需约30小时即可完成，而且大部分属持续进修基金（CEF） 资助范围，让进修者能真正自主规划学习进度与路径，实现工作、生活与持续进修的平衡。

学分获取证书或文凭

「微证书」课程特点是进修者可按个人节奏、时间、学习进度和兴趣，自主规划学习进度。透过累积修读单元学分，学员既能逐步吸收知识，也能在达到一定学分要求后，获取相应证书或文凭资格。每个课程仅需约30小时即可完成，进修者完成后，不仅可获颁发数码证书，更能获取6或9个学分（视乎不同课程），部分课程更达香港资历架构（HKQF）第三级。

此外，有关学分有效期一般为五年，可逐步累积，达到30学分或以上可获取证书资格，累积 60学分或以上可获取文凭资格。这种「边学边累积」的模式，让学员能灵活创建属于自己的专业进修地图。更重要的是，大部分课程均属（CEF）资助范围，合资格学员可申请学费发还，减轻进修负担。

HKU SPACE目前提供超过 410个「微证书」课程，涵盖人工智能、商业管理、金融科技、可持续发展、医疗保健、数码转型，乃至中国茶文化等逾50个主题。课程规划清晰，分为「专业实践」与「通才学习」两大范畴。若学员希望在特定领域获取证书，就需在某一学科主题（如「人工智能」）内，修读相关的课程，累积所需学分的75%或以上后，所获取的证书或文凭将注明专修领域，例如「专业实践证书（人工智能）」，让资历更具针对性与认受性。

课程紧贴社会需求

「微证书」课程内容紧贴市场趋势与社会需求，近年备受关注的主题有「生死教育」系列，课程包括「殡仪策划师培训」、「遗体修复与美容技术初阶」、「西方哲学生死观」，分别需要修读30小时，学费为$4,800至$14,300港币不等。以「殡仪策划师培训」为例，课程不仅教授行业知识与道德规范，更安排实地参观，让学员全面了解行业实况，为投身相关领域作好准备。另外，「中医学」亦是新增主题，如「实用小儿推拿」、「产后调养」等实用技能课程，满足大众对健康管理的日常需求。两个课程分别需要修读30小时或33小时，学费为$3,520至$6,420港币不等。

中大商学院今年推「专业证书课程」（微证书）

除了HKU SPACE，香港中文大学商学院今年亦推出「专业证书课程」（微证书），当中包括「领导力与创新专业证书课程」、「金融服务科技应用专业证书课程」、「可持续发展及环境、社会与管治报告专业证书课程」、「家族与财富传承专业证书课程」及「商业人工智能专业证书课程」，学费为$55,800至$78,000港币不等。中大商学院的「专业证书课程」，修学时间为6至36个月，修毕后可获香港资历架构（HKQF）第六级资历，学员入学需符合要求，包括持有中大认可学位或同等专业资格。

资料来源：院校官方网页

