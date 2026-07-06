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腾讯旗下WorkBuddy爆红 用户黏性指标对标Slack 股价曾飙逾5%

股市
更新时间：12:22 2026-07-06 HKT
发布时间：12:22 2026-07-06 HKT

腾讯（700）AI逆转速度超出市场预期，除了微信AI助手「小微」启动内测外，旗下办公智能体WorkBuddy亦再度爆红，刺激该股今早股价急升，升幅一度逾5%，高见453.4元；截至中午报447.4元，升约3.8%。

月活跃用户达2,000万

据内媒引述易观分析数据指出，WorkBuddy月活跃用户（MAU）达2,000万，日活跃用户（DAU）逾1,300万，DAU/MAU比值维持65%至75%，反映其用户黏性指标对标海外办公工具Slack。腾讯在今年首季业绩上亦提到，「以日活跃账户数计，WorkBuddy已成为中国最受欢迎的效率AI智能体服务」。

上线3个月更新43个版本

在产品叠代方面，WorkBuddy节奏极快，上线3个月已累积更新43个版本，并有消息指腾讯内部将其定位为继QQ及微信后的「第三款现象级产品」，凭借简化部署流程及微信生态授权能力，串联腾讯旗下全部工具及30多项外部应用，快速打开市场。

事实上，WorkBuddy于今年3月推出，为企业用户提供便捷且安全的办公自动化解决方案，对比同类AI代理产品OpenClaw在安装和使用上需要权限，部署门槛较高，WorkBuddy则完全相容，能够理解自然语言指令，并自动操作用户电脑执行多项任务，包括监测股市、撰写周报及修复程式错误等，用户只需下载安装，即可直接输入指令启动工作，因而被用户称为腾讯版「小龙虾」。

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