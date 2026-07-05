Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

OpenAI上市目标估值逾万亿美元 微软或成大赢家

股市
更新时间：10:08 2026-07-05 HKT
发布时间：10:08 2026-07-05 HKT

据外媒引述消息报道，ChatGPT开发商OpenAI拟进行1万亿美元的IPO，令微软（MSFT）有望成为最大赢家。目前OpenAI已证实于6月向美国证券交易委员会秘密提交IPO申请，目标估值达1万亿美元或更高；不过，《纽约时报》指公司目前倾向于在2027年上市，而不是先前计划的2026年底，主因公司行政总裁奥特曼拒绝接受低于1万亿美元的估值。

早前已揭持股约27%

报道指出，去年10月OpenAI完成重组成为公益公司时，微软揭露其投资约占该公司经稀释转换后股份约27%，价值约1,350亿美元；同一份协议也将微软对OpenAI技术使用权延长至2032年，并包含OpenAI承诺额外购买价值2,500亿美元的Azure服务。

若OpenAI市值最终达1万亿美元，届时27%股份价值约2,700亿美元，亦即大约是达成交易时隐含价值两倍，相当于微软2.9万亿美元总市值约9%。

不过，有关IPO的时间和估值目前只是传闻，并非承诺，而且OpenAI也很可能会继续融资，并导致持股比例稀释。此外，OpenAI上市不会为微软带来现金，只是让微软获得一个清晰可见、流动性强的价格。

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
外佣帮4岁仔冲凉突变神速 港妈揭「暗黑交易」气炸：竟教避开天眼做这事⋯⋯｜Juicy叮
外佣帮4岁仔冲凉突变神速 港妈揭「暗黑交易」气炸：竟教避开天眼做这事⋯⋯｜Juicy叮
时事热话
19小时前
尖沙咀海景酒楼大特价！全场点心$7起／茶市7折 网民实试：10碟$150有找
尖沙咀海景酒楼大特价！全场点心$7起／茶市7折 网民实试：10碟$150有找
饮食
20小时前
都会大学「长者学苑」招生！7.15截止报名 $50起旁听中/英文/IT课程 毋须交功课及考试
都会大学「长者学苑」招生！7.15截止报名 $50起旁听中/英文/IT课程 毋须交功课及考试
生活百科
19小时前
乱换「美容花洒头」随时爆炸 专家拆解水温飙至70度原因 消委会警告4类要小心
乱换「美容花洒头」随时爆炸 专家拆解水温飙至70度原因 消委会警告4类要小心
家居装修
5小时前
博物馆通行证2026年最新优惠！长者$25全年免费参观景点 额外享16大主题乐园/餐厅优惠
博物馆通行证2026年最新优惠！长者$25全年免费参观景点 额外享16大主题乐园/餐厅优惠
生活百科
2026-07-04 09:29 HKT
米雪疑遭男士贴身闻发搭膊骚扰 身处酒楼身体蜷缩头耷耷 网民心疼：70岁承受咁嘅嘢
米雪疑遭男士贴身闻发搭膊骚扰 身处酒楼身体蜷缩头耷耷 网民心疼：70岁承受咁嘅嘢
影视圈
19小时前
港女贪轻松想入行做保安 过来人踢爆无冷气常态 加码揭露「一致命风险」吓退 网民识货狂推另一「舒服笋工」｜Juicy叮
港女贪轻松想入行做保安 过来人踢爆无冷气常态 加码揭露「一致命风险」吓退 网民识货狂推另一「舒服笋工」｜Juicy叮
时事热话
23小时前
开心购物节2026开锣！220+餐厅/超市/零售优惠合集 麦当劳/大家乐/百佳超市 另设79大乐悠咭专享折扣
开心购物节2026开锣！220+餐厅/超市/零售优惠合集 麦当劳/大家乐/百佳超市 另设79大乐悠咭专享折扣
生活百科
18小时前
霍震寰太太陈琪琪激罕现身 昔日邵氏美人曾舍命救子致重伤 撑拐杖出入无损优雅阔太气质
霍震寰太太陈琪琪激罕现身 昔日邵氏美人曾舍命救子致重伤 撑拐杖出入无损优雅阔太气质
影视圈
2小时前
钟景辉安息礼拜丨扶灵名单藏寓意 孙中山曾姪孙孙必胜送别挚友 杜琪峰谢君豪按排序致敬
钟景辉安息礼拜丨扶灵名单藏寓意 孙中山曾姪孙孙必胜送别挚友 杜琪峰谢君豪按排序致敬
影视圈
20小时前