OpenAI上市目标估值逾万亿美元 微软或成大赢家

据外媒引述消息报道，ChatGPT开发商OpenAI拟进行1万亿美元的IPO，令微软（MSFT）有望成为最大赢家。目前OpenAI已证实于6月向美国证券交易委员会秘密提交IPO申请，目标估值达1万亿美元或更高；不过，《纽约时报》指公司目前倾向于在2027年上市，而不是先前计划的2026年底，主因公司行政总裁奥特曼拒绝接受低于1万亿美元的估值。

早前已揭持股约27%

报道指出，去年10月OpenAI完成重组成为公益公司时，微软揭露其投资约占该公司经稀释转换后股份约27%，价值约1,350亿美元；同一份协议也将微软对OpenAI技术使用权延长至2032年，并包含OpenAI承诺额外购买价值2,500亿美元的Azure服务。

若OpenAI市值最终达1万亿美元，届时27%股份价值约2,700亿美元，亦即大约是达成交易时隐含价值两倍，相当于微软2.9万亿美元总市值约9%。

不过，有关IPO的时间和估值目前只是传闻，并非承诺，而且OpenAI也很可能会继续融资，并导致持股比例稀释。此外，OpenAI上市不会为微软带来现金，只是让微软获得一个清晰可见、流动性强的价格。