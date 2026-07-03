恒指半日升361点 加息压力纾缓 汇丰再创新高 紫金升9% 专家：七翻身仍需观察｜港股收市

美国非农数据疲弱，加息预期降温，大行花旗更预期联储局有望最快于10月重启减息周期，道指隔晚急升逾500点，日、韩等亚洲主要股市亦多数回暖。港股亦随外围高开，其后在减息受惠板块的黄金和金融股造好带动下，越升越有，惟尾市科技股走弱拖累大市，恒指最终全日收报23350点，升295点，港股「七翻身」首两个交易日累升469点，兼创逾一周高位。

恒指中止连跌七周

恒指高开185点后，最多曾升461点，报23516点，重返23500点，惟晶片股和部分科网股转弱，恒指升幅收窄，最终全日收报23350点，升295点。国指收报7699点，升87点。科指收报4499点，升44点。大市成交回落至3049亿元，维持3000亿元水平；北水转净流入45.47亿元。

全周计，恒指累升678点，扭转连跌7周趋势。国指累升238点，科指累升243点或5.7%，两指数扭转3周连跌趋势。石药集团（1093）累升19.6%，为全周表现最佳蓝筹股；联想（992）累跌9.1%，为本周表现最差蓝筹股。

油金股上扬 中海油升4%

加息预期降温，金价和油价回暖，相关股份亦随金价向上。黄金股中，紫金矿业（2899）大升9%，收报30.72元，为表现最佳蓝筹股；同系的紫金黄金国际（2259）飙升14%，收报107.5元；招金矿业（1818）升10.2%，收报19.17元；老铺黄金（6181）涨6%，收报382.2元。

石油板块中，中海油（883）走高3.8%，收报21.18元；中石化（386）向上1.2%，收报4.07元；中石油（857）升0.8%，收报8.82元。

金融股中，汇丰控股（005）扬1.7%，收报152元，再创历史新高；港交所（388）涨2%，收报375元；友邦（1299）升0.6%，收报73.25元。

快手重组可灵AI 股价倒跌

科网股走势不一，快手（1024）重组旗下可灵AI，并获注资最多204亿元人民币，快手高开低走，一度急升6.9%，最终倒跌不足0.1%收市，报42.6元。阿里巴巴（9988）下滑0.4%，收报94.1元；腾讯（700）升0.2%，收报431.2元；美团（3690）涨1.1%，收报71.6元。

晶片股未跌够 中芯挫4%

Meta引发的算力过剩忧虑仍存，晶片股和硬件股未止跌，成拖低大市的主要板块。中芯国际（981）挫3.5%，收报77.6元，为表现最差蓝筹股；华虹宏力（1347）走低4.4%，收报178元；联想（992）下滑3.3%，收报21.3元。

个股方面，迅策（3317）折让13%配股和发可转换债券，迅策逆市挫5.3%，收报117.3元。五一视界（6651）亦折让12%配股集资，惟该股先跌后升，最终收升1.3%，收报84.2元。埃斯顿（2715）拟收购具身智能机器人企业埃斯顿酷卓，股价急升33.1%，收报25.5元。

李泽铭料22800点有支持

Blue Water Capital首席投资官李泽铭表示，市场加息预期有所降温，资金面压力减轻，利好零售、消费、内需等传统板块，同时AI相关个股则面临一定调整压力，部分资金从AI板块流出后，回流至传统科网股，而个别公司如快手亦传出再融资消息，形成短期催化因素，令港股升势维持。

他续指，港股跌穿两万三大大关后，出现逾千点反弹属正常，料恒指短期内支持22800点，阻力位为20天线约24000点。他亦强调，港股升势能否在7月维持，需要观望地缘政治局势能否趋于平稳，令美国通胀进一步缓解，从而纾缓加息忧虑，以及内地在下半年会否出台新的刺激经济政策。

———

美国加息预期降温，恒指今早高开185点后，最多曾升461点，高见23516点，中午收报23416点，升361点或1.57%，半日成交额1,660.8亿元。科指则升90点或2.03%，报4544点。

快手曾转跌约2%

快手（1024）可灵AI重组，今早曾升6.9%后，一度转跌2.6%，中午收报42.96元，升0.7%。科网股普遍向上，腾讯（700）升1.6%；阿里巴巴（9988）升0.2%；美团（3690）升0.7%；百度（9888）及京东（9618）齐升逾2%；小米（1810）及网易（9999）分别升3%及3.4%。

汽车股造好，比亚迪（1211）升5.7%；零跑（9863）升5.2%；吉利（175）升3.8%；蔚来（9866）升3%；理想（2015）升2.1%；小鹏（9868）逆市跌2%。

汇丰（005）再破顶，曾高见150.8元，中午收报150.6元，升0.7%；渣打（2888）亦升1.6%，报219.4元。

老铺黄金升7.3%

加息忧虑降温，带动现货金价一度迫近4,200美元。金矿股造好，紫金矿业（2899）升9.5%、紫金黄金国际（2259）升15.1%；招金矿业（1818）升10.2%；山东黄金（1787）升11%；灵宝黄金（3330）升16.1%；中国白银集团（815）亦升9%。金饰股亦造好，老铺黄金（6181）升7.3%，周大福（1929）升4.9%。

———

0930：美国6月非农新增职位5.7万个，远低预期，市场预期加息压力纾缓，道指创即市及收市新高，收市升594点或1.14%，报52900点；标指平收，报7483点；纳指则下跌207点或0.8%，报25832点；反映中国概念股表现的金龙指数回落1.77%，报5912点。

苹果公司据报正在洽谈从两长鑫存储和长江存储采购晶片，股价升4.8%。美光跌穿1000美元大关，收市挫5.5%，收报975.56美元，该公司遭著名基金经理Michael Burry狙击；晶片同业亦受拖累，英特尔、AMD及高通分别跌5.3%、4.3%及3.1%，英伟达亦跌1.4%。

经济数据方面，美国6月非农新增职位5.7万个，远低预期的11.4万个；前值亦大幅下修4.3万个，至12.9万个。至于失业率则回落至4.2%，低于预期的4.3%。另外，美国截至6月27日止一周的首次申领失业救济人数减少1000人，至21.5万人，低于预期的21.8万人；截至6月20日止一周的持续申领失业救济人数升2000人，至181.4万人，低过预期的182万人。

ATM靠稳 小米升逾1%

港股方面，恒指今早高开185点，报23240点。腾讯（700）升0.6%；美团（3690）升0.7%；小米（1810）升1.6%；阿里巴巴（9988）则跌0.3%。

快手（1024）高开6.2%，旗下可灵AI重组，包括引入外部融资，与腾讯、阿里、百度等订立增资协议，集资最多204亿元人民币。

迅策（3317）低开8.6%，报113.1元。该公司以每股作价107.7港元，较周四收市价折让13%配股，净集资7.71亿港元，另发13.6亿人民币可换股债。

石药（1093）升3.5%，该公司与阿斯利康就开发si RNA药物订立合作协议。

北水动向方面，周四净卖出港股19.74亿港元。优必选(9880)、智谱(2513)、阿里巴巴(9988)分别获净买入3.97亿港元、3.38亿港元、3.01亿港元；华虹宏力(1347)、建滔积层板(1888)、建滔集团(148)分别遭净卖出17.2亿港元、14.13亿港元、7.59亿港元。