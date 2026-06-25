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滔搏澄清未接获Nike终止内地经销安排 股价周三大插14% 上季销售跌逾10%

股市
更新时间：17:55 2026-06-25 HKT
发布时间：17:55 2026-06-25 HKT

滔搏（611）澄清，并未接到耐克（Nike）就终止与该公司于中国内地的线上经销安排而发出任何正式通知。滔搏周三（24日）股价曾大挫14.6%，报2.05元，见历史新低。该股今天（25日）开市前停牌，将于翌日复牌。

滔搏指，获悉网上揣测Nike有意自2027年1月1日起，终止滔搏于中国内地所有线上一级经销授权。早前网上有传Nike打算自2027年起，取消线上经销商授权，仅保留官方旗舰店。

Nike占滔搏总收入22%

该公司指，与Nike一直不时讨论其业务合作的各个方面，包括其线上销售安排的状态，而截至今年2月底止财政年度，来自Nike产品线上销售的收入贡献，约占滔搏总收入22%。

此外，滔搏亦公布5月底止第一季度营运表现，其零售及批发业务的总销售金额，按年录得10%至20%低段下跌。直营门店毛销售面积按季减少2.9%，按年亦减少11.2%。

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