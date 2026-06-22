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SK海力士8连升 市值逼近三星电子 韩国拟加强杠杆ETF监管

股市
更新时间：15:56 2026-06-22 HKT
发布时间：15:56 2026-06-22 HKT

晶片制造商SK海力士（韩：000660）今日（22日）股价再升5.6%，收报2,919,000韩元，已连升第8个交易日，市值达2,072万亿韩元（约10.55万亿港元），进一步逼近韩国市值最高上市公司三星电子（韩：005930），目前三星电子市值则约2,321万亿韩元（约11.82万亿港元）。不过，韩国当局对AI概念股带动的杠杆商品风险保持高度警惕，正考虑加强对追踪三星电子和SK海力士的杠杆型单一股票ETF的监管，以遏制市场波动风险。

SK海力士今年累涨348%

据外媒报道，SK海力士作为英伟达（Nvidia）及Google等客户的AI系统高频宽记忆体（HBM）晶片主要供应商，乘着AI热潮，年内股价升幅已逾348%。报道又引述Meritz Securities高级分析师Kim Sunwoo指出，「定制化AI内存彻底改变了行业经济格局，并确立SK海力士市场领导者地位」。 

全球HBM市占率达61%

有分析师将SK海力士在AI生态的地位，归因于公司在记忆体产业低迷时期，仍持续投资HBM的决策。截至2025年，SK海力士已拿下全球HBM市场61%的市占率，远超三星电子的17%与美光（MU）的21%。

此外，三星作为全球最大DRAM生产商的地位也可能受到SK海力士的威胁。美国银行估计，SK海力士今年的月产DRAM晶圆量将达到约58.9万片，而三星电子则约为69.1万片。然而，SK海力士在2025年至2028年间的DRAM产出扩张幅度料约38%，而其竞争对手仅约17.5%，将使公司产能差距从2025年的23%，在2028年缩小至不到10%。

报道又指，SK海力士正计划选择纳斯达克作为美国上市地点，有助扩大公司的投资者基础，并进一步提升知名度。

追踪晶片商杠杆ETF资产急增

另一方面，南韩金融监督院院长李卜铉指出，16只追踪晶片制造商的杠杆ETF于5月底上市时合计资产约30亿美元；截至周一，其规模已增至约14万亿韩元（约91亿美元），又指约92%持有者为散户投资者，而且大多数投资者是中产阶层和工薪阶层，一旦市场剧烈震荡，恐对家庭财务造成重大冲击。

李卜铉强调，虽已对投资者发出风险警告，但交易热度仍未降温。目前监管机构正与金融服务委员会及韩国交易所协商稳定措施，同时亦评估此类ETF对韩元汇率的影响有限。

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