恒指半日挫234点 阿里汇丰领跌 国寿逆市升逾半成 AI概念股热炒 | 港股午市

恒指低开113点后，跌幅一度扩大至480点，低见23444点，幸而低位有支持，临近中午跌幅逐步收窄，中午收报23690点，跌234点或0.98%，半日成交2,003亿元；科指中午收报4542点，跌62点或1.35%。

内险业提AI开发应用意见

蓝筹股中，阿里（9988）及汇丰（005）半日跌2.7%及1.5%，连同腾讯（700）跌1.6%，为拖累恒指最主要股份。相反，国寿（2628）逆市升5.5%，力撑大市；同业平保（2318）亦升逾1%。

消息面上，国家金融监督管理总局日前发布《关于银行业保险业人工智能安全开发应用的指导意见》，多方面提出32项指导性意见，包括完善人工智能治理架构，要求金融机构加强顶层设计和统筹管理，建立健全人工智能全生命周期管理体系，加强应用场景和业务流程管理等等。

宁德升5.5% 龙湖急泻7%

若单计蓝筹股价变幅，除了国寿外，宁德时代（3750）亦升5.5%，中芯（981）则升2.9%，为表现最佳蓝筹。另一方面，龙湖地产（960）半日跌7.4%，老铺黄金（6181）及吉利（175）则双双跌近6%，为表现最佳蓝筹。

板块走势方面，AI概念股继续热炒，其中存储股兆易创新（3986）升逾11%、澜起（6809）升逾4%；光通讯股长飞光纤（6869）升逾27%、汇聚科技（1729）亦升7%；大模型股MINIMAX（100）升20%；智谱（2513）亦升逾17%。