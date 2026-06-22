美伊谈判继续博弈 PCE数据成利率政策焦点｜一周前瞻

中东局势再生变动，市场关注美伊谈判进展。本周美股存储巨头美光（MU）业绩登场，同时美国通胀数据亦将公布，将左右市场走势。

美股方面，FactSet数据显示，市场预期美光季度经调整每股收益将达到20.7美元，去年同期为1.71美元，意味或将按年急升20倍；收入预计达到355.6亿美元，料按年急升2.8倍。

另外，纳斯达克100指数将在周一开盘前迎来5家新成分股，分别是AI数据中心高速连接晶片商Astera Labs（ALAB）、新兴云服务商CoreWeave（CRWV）、新兴云服务商Nebius（NBIS）、商业火箭发射公司Rocket Lab（RKLB）、半导体测试设备泰瑞达（TER），均为AI相关的公司。

Nvidia举行股东大会

Nvidia（NVDA）年度股东大会定于香港时间6月25日凌晨零时以线上形式举行，本次大会的重点集中在Blackwell与全新Vera架构晶片的产能爬坡、AI生态商业化进展以及庞大现金流的资本回报计划。

5月核心PCE料按月升0.3%

美国联储局偏好的通胀指标、5月个人消费支出物价指数（PCE），以及美国第一季国内生产总值（GDP）终值，皆于25日（周四）出炉，市场预期核心PCE按月上涨0.3%，按年则将从3.3%升至3.4%，若本次PCE数据升温，将强化近期联储局的鹰派讯号。华尔街资深市场策略师雅德尼（Ed Yardeni）表示，若联储局致力让通胀回落到2％目标，进一步加息恐怕无可避免。

另外，中国1年期及5年期的贷款市场报价利率（LPR）周一公布。

本港11只新股本周上市

新股方面，本周港股迎来11只新股上市，包括电子设备高精密智能制造平台领益智造（1688）、模拟集成电路公司圣邦股份（3661）、PCB直接成像设备供应商芯碁微装（9630）等。当中本周五多达6只新股齐上市，目前正互相抢夺认购资金，于周二截飞。