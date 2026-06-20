SpaceX上市5日即抽水 拟发债筹逾1560亿 为过渡贷款再融资

综合外电报道，首富马斯克旗下SpaceX上市不足一星期，便计划再向市场「抽水」，发行至少200亿美元（折合约1567亿港元）的债券，用于再融资一笔相同金额的过渡贷款。

彭博报道指，银行团队正准备最快于下周与投资者举行电话会议，讨论潜在的债券发行事宜。消息人士表示，该债券规模预计至少为 200 亿美元，电话会议可能于周一开始。

债券发行所得将用于再融资一笔 200 亿美元的临时过渡贷款，该贷款将于 2027 年 9 月到期。根据 SpaceX 向美国证券交易委员会提交的 IPO 文件，这笔贷款构成截至 3 月 31 日公司 291 亿美元长期债务的主要部分。消息人士指，美国银行、花旗集团、摩根大通、高盛集团和摩根士丹利提供了这笔过渡融资，并预计将主导此次交易，

已获三大评级机构评级

SpaceX计划首次发行高级美元债券，可为IPO后寻求融资提供了更低成本的借贷途径。SpaceX周四已获三大主要评级机构评级，穆迪和惠誉分别将 SpaceX 的债务评为 Baa1 和 BBB+，即高于垃圾级三个档次。标普全球评级则给予 BBB，比前两者低一级。

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事实上，马斯克过去经常利用债务市场来收购或扩展其企业，获得数十亿美元的银行承诺并设计复杂的融资结构。不过，马斯克这些经验并非一帆风顺，他在2022年收购 Twitter 时，为公司背上约 125 亿美元的债务，导致华尔街银行陷入「悬挂债务」困境，最初无法将其出售给投资者。最终他们在去年成功完成出售。

分析：发债以建立信用纪录

CreditSight 分析师 Matt Woodruff 在债券发行消息公布前表示，SpaceX可能希望尽快在债务市场建立信用纪录。「他们未来需要资金用于资本支出，从这个角度来看，越快越好。」

SpaceX今年第一季度净亏损42.8亿美元，收入46.9亿美元；去年同期净亏损则为5.28亿美元，收入约40亿美元。该公司在上市文件中表示，未来资本支出将「大幅增加」，并计划使用「多种债务和股权融资方案」来支持未来投资。

另一方面，该公司已签订一系列能带来未来收入的重要合约，包括与 Alphabet 旗下 Google 的协议，后者同意支付 300 亿美元以获取 SpaceX 的算力，该合约将持续至 2029 年中期。公司又与 Anthropic 签订了一份约 450 亿美元的合约，期限约三年。

SpaceX周四一度跌逾一成，收市跌3.6%，报185美元。首5个交易日较招股定价仍累升37%，期间曾高见225.64美元。