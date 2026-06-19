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日圆跌穿161大关 逼近40年新低 市场关注央行假期干预

股市
更新时间：19:30 2026-06-19 HKT
发布时间：16:00 2026-06-19 HKT

美伊和平谈判取消，日圆跌穿161水平，见161.8，逼近两年低位，距离1986年以来新低仅一步之遥。日本央行此时表示，正密切关注汇率走势，并暗示今年进一步加息。分析指出，今天（19日）正值美国假期，为央行出手干预提供时机。

日圆从昨晚急跌回稳，最新报161.29，微升0.1%，兑港元见4.86算。倘若日圆跌穿161.95水平，将是40年新低。

专家：日圆恐见163 央行是时候出手

ING货币策略师Francesco Pesole指出，目前日圆已进入「深度干预区」，如果央行再不进行干预，将进一步贬值至163水平，即跌穿4.8算。他指，由于美国今天正值六月节假期，市场流动性较低，符合日本央行进行干预的条件。

日本财务大臣片山皋月表示，当外汇市场出现投机性波动，「在必要时采取果断行动的立场没有改变」，已向市场放话。

副行长：潜在通胀超出2% 或考虑再加息

另一方面，日本央行副行长冰见野良三在国会表示，潜在通胀已超出2%的目标，如果延误应对，将令有关风险成真。他续指，如果物价大幅上涨，而且潜在通胀影响持续，央行将需要考虑加息。对于汇率，冰见野良三指出，正密切注意中东局势对金融及外汇市场影响，并指需关注汇率走势对日本经济活动和物价的影响。

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