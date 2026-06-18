易方达港交所科技100 ETF下周五挂牌 涵盖六大前沿科技主题

易方达香港宣布，首只追踪「港交所科技100指数」的易方达（香港）香港交易所科技100指数ETF（3465）已获香港证监会批准，将于6月26日正式在港交所挂牌上市。

「港交所科技100指数」是港交所于2025年12月推出的首只港股指数，而该产品是首只获批追踪该指数的ETF。

该指数有100只成分股，涵盖六大前沿科技主题，聚焦人工智能、生物科技及医药、电动汽车及智能驾驶、讯息科技、互联网、机器人六大前沿赛道，成分股除了涵盖腾讯（700）、小米（1810）、阿里（9988）等龙头，亦纳入了宁德时代（3750）、赣锋锂业（1772）、中兴通讯（763）等细分领域领先企业，以及百济神州（6160）、信达生物（1801）等创新药企业。