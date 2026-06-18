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联想拟发20亿美元零息可换股债 同步购旧债兼拟回购股份 

股市
更新时间：11:09 2026-06-18 HKT
发布时间：11:09 2026-06-18 HKT

联想集团（992）公布，拟发行于2033年到期、本金总额20亿美元的零息可换股债券，初步换股价为每股36.7元，较上日收市价24.88元溢价约47.51%；若新可换股债券悉数转换，最多可转换为4.27亿股，占扩大后股本约3.33%。同时，公司于债券发行及同步购回旧债后，拟不时于市场上回购股份。受消息影响，联想股价曾跌逾3%，报24元；暂报24.34元，续跌逾2%。

发新债料筹近20亿美元

联想表示，扣除预估佣金及开支后，债券发行所得款项净额约19.79亿美元，将用于现有债务再融资、股份购回及一般公司用途。新可换股债券预期于6月25日发行，并于2033年6月25日到期。

同步购回2029年可换股债

同时，联想建议同步购回现有2029年到期、票息2.5%的可换股债券。现有2029年可换股债券的购回价定为本金额293.2%。

联想指，已透过交易经办人收到合资格债券持有人承诺，将向公司出售本金总额约2.25亿美元的现有2029年可换股债券；购回后，相关债券剩余未偿还本金额约4.5亿美元。公司拟使用今次债券发行所得款项，为建议同步购回提供资金。

拟回购股份抵销摊薄影响

联想又表示，为确保对现有股东股权不造成稀释影响，公司于债券发行及同步购回完成后，拟不时于市场上回购股份。

公告显示，若新可换股债券按初步换股价悉数转换，并假设已发行股份总数维持不变，公司若于市场上回购约2.23亿股股份，将可全面抵销债券发行所造成的稀释影响。

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