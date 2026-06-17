德勤维持香港全年IPO集资3000亿预测 有望稳守全球三甲

会计师事务所德勤今日（17日）举行「中国内地及香港IPO市场回顾与展望」发布会，预计今年上半年港交所（388）有78只新股，集资2,033亿元，排全球第二，仅次于纳交所的60只新股，集资8724亿元。至于刚于上周五迎来史上最大型新股SpaceX上市的美国纳斯达克交易所则以8,724亿元的集资额，排名全球第一位。

该行预计，香港全年有160只新股，集资3,000亿元，在全球新股融资排名中至少取得第三位。下半年当中至少五只新股的集资额最少100亿元，分别来自硬科技、半导体、消费品、医疗保健、化工和电讯业等。

德勤中国华南区主管合伙人欧振兴解释，基于考虑到本地市场或会更拣择，未必所有企业都可合符投资者需求，而部分中小型新股可能要待合适窗口上市，故未有调高集资额。

财政司司长陈茂波在今年财政预算案指出，已要求港交所检视相关上市规定，便利和吸引更多航天企业来港上市。被问及德勤就此会否有建议，欧振兴指现时特专科技（18C）上市渠道已涵盖航天科技行业，但这些企业的体量大、未必可以很快商业化，以及很少风投基金于早期投资航天科技公司，故建议港交所可考虑度身订造适合其的指引，如领航资深独立投资者的股权、投资金额和定义。

中证监主席吴清今日在2026陆家嘴论坛上表示，支持符合条件的港股上市公司境内上市。欧振兴表示，不同监管机构都曾表示欢迎H股回归A股，此可激活双渠道融资。他相信，很多内地企业来港上市，都有希望回A股的计划，始终两个市场的投资者不同，但内地上市场有序发展中，今年次季深交所和上交所的上市步伐有所加快，认为人工智能（AI）、机械人和半导体企业是希望和可以回A的公司。

该行看好本地下半年新股市场，因为预计下半年有约5只集资100亿元或以上的新股、中概股回流和国际公司来港上市，以及美国大型新股上市未有影响香港流动性，此或有助提升在港上市的AI股估值。

德勤又指出，今年上半年全球十大新股中，纳交所和纽交所各有4只新股上榜，集资额介乎136亿元至6758亿元；香港则仅有胜宏科技（2476）以集资231亿元，排第四位。期内，纽交所以31只新股，集资1242亿元，排全球新股集资额第三位；上交所和深交所分别排第五和六位。