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传快手旗下可灵AI首轮融资逾20亿美元 获泛大西洋投资洽领投

股市
更新时间：12:03 2026-06-17 HKT
发布时间：12:03 2026-06-17 HKT

快手（1024）据报正与泛大西洋投资集团（General Atlantic）洽谈，希望由该集团领投其视讯AI部门可灵AI的首轮融资，以期在IPO前锁定一家美国主要投资者的支持。快手中午收报47.02元，升5.8%。

投后估值达180亿美元

据彭博引述消息报道， 可灵AI计划融资超过20亿美元，投后估值达180亿美元。该公司最初曾与投资者商讨200亿美元的目标，但为了迎合市场需求，最终下调了预期。

不过，谈判仍处于早期阶段，无法保证最终会以那些条款达成协议。报道又提到，可灵AI与OpenAI旗下已关闭的Sora类似，能够根据用户提示生成短片。

若交易成功，这将是泛大西洋投资集团在中国竞争激烈的AI生成领域一次罕见的投资，因其是快手竞争对手字节跳动的早期投资者，而且此次投资正值中美之间围绕AI技术关系高度紧张之际。此外，这家泛大西洋投资集团亦以早期投资Meta和Uber而闻名。

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