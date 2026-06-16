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建滔传折让最多12%减持建滔积层板 套现达120亿 用于加大PCB业务

股市
更新时间：21:54 2026-06-16 HKT
发布时间：21:54 2026-06-16 HKT

外电引述销售文件显示，建滔集团（148）出售旗下建滔积层板（1888）约1.55亿股，占总股本约4.95%，套现最多120亿元。

文件指出，配股价每股75.6至77.7元，较建滔积层板收市价折让9.5至12%，套现介乎117.2亿至120.4亿元。

文年显示，集资所得款项拟用于投资印刷线路板（PCB）业务，包括提升多层板及高密度互连（HDI）产品能力、扩充产能及投入研发，同时用于偿还现有贷款及一般企业用途。

今年曾减持套27亿

目前建滔集团持有建滔积层板66.95%股权，减持后持股降至62%。而今次已是今年第二度减持，于3月时配售1.3亿股，占总股本4.15%，套现27.3亿元，资金用于一般营运用途。

AI电子玻璃原料价格急升 推动业绩

建滔受惠AI热潮，科技行业对PCB的需求大增，建滔拥有完整产业链生产上游物料的AI电子玻璃纤维纱、AI电子玻璃纤维布、铜箔、环氧树脂及漂白木浆纸等，多个物料价格大升。花旗预计，建滔积层板上半年纯利将按年激增2.73倍，至34.8亿元。

建滔积层板股价今年升逾5倍

建滔积层板收市大升7.11%，收报85.9元，继续创新高。该股今年已累升超过5.5倍，大幅跑赢大市；母企建滔集团今年亦累升2.37倍。

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