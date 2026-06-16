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百胜中国94亿收购必胜客中国所有权 免付特许经营费 助每股盈利中单位数增长

股市
更新时间：21:32 2026-06-16 HKT
发布时间：21:32 2026-06-16 HKT

百胜中国（9887）公布，已跟Yum! Brands（美：YUM）签署最终协议，以12亿美元（约93.6亿港元）现金对价，收购必胜客品牌在中国大陆的所有权，百胜中国日后毋须再支付特许经营费。交易预计于今年第三季度完成。

立即提升经营利润率

百胜中国预计，由于无须再向Yum! Brands支付必胜客中国的特许经营费，有关交易可立即提升必胜客中国、进而提升百胜中国整体的餐厅利润率和经营利润率。该集团续指，交易预计将在完成后立即增厚2026年的每股盈利，并预计于2027年及2028年，为每股盈利带来中单位数增长。

CEO：必胜客中国仍处增长早期

百胜中国首席执行官屈翠容表示，从必胜客品牌在中国大陆的独家特许经营商，转变为品牌所有者，是一个具有变革性意义的里程碑，彰显百胜中国对中国市场的坚定信心及长期承诺。她称，看到必胜客中国未来仍蕴藏著巨大的发展机遇，当前仍处于既定增长轨迹的早期阶段。

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屈翠容又称，成为品牌所有者将赋予其更大的战略灵活性，能够在菜单、门店模式、新模块及营运管理等方面持续推动创新；同时无须再向Yum! Brands支付特许经营费，预计将改善门店经济模型并降低开店门槛，从而支持必胜客在中国实现利润率提升、加速增长并巩固市场领导地位。

肯德基仍是核心增长引擎 续与YUM合作

百胜中国指出，将与Yum! Brands继续保持紧密合作，共同释放肯德基品牌的未来增长潜力，而肯德基仍将是百胜中国的核心增长引擎。该集团指出，在本次交易的同时，在满足特定系统销售额增长目标的前提下，肯德基中国将有机会获得Yum! Brands提供的长达10余年财务激励，以支持并奖励其未来实现更高的增长。 

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