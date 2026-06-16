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SpaceX斥600亿美元收购AI工具Cursor 全数股份支付

股市
更新时间：19:06 2026-06-16 HKT
发布时间：19:06 2026-06-16 HKT

SpaceX（SPCX）上市后不久即有大型交易，宣布斥资600亿美元（约4680亿港元）收购AI 编码工具Cursor母企Anysphere，SpaceX将全数以股份支付交易，预计今年第三季完成。

作价等同逾2%股份

SpaceX表示，其子公司X67将与Cursor合并，Cursor的股份将会转换为SpaceX股份，以SpaceX周一市值2.53万亿美元计，交易作价相等于约2.4%股份。

Cursor为一个AI原生编码工具，协助用户藉自然语言生成代码，目前有逾5万家企业透过Cursor构建产品。

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