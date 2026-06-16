「网红股神」Serenity称AMD急抢CW激光供应 两只美股料受惠

有「网红股神」之称的X平台投资者Serenity发文引述TrendForce消息称，AMD正急于寻求CW激光供应，并洽谈大规模采购订单，以确保其生产能力不会受英伟达（Nvidia）产能布局所掣肘，因此Applied Optoelectronics（AAOI）及Sivers Semiconductors（SIVE）等独立供应商或受惠。此外，Serenity亦披露自己持有AAOI及SIVE股份。

Serenity在帖文中提到，Lumentum（LITE）及Coherent（COHR）相关产能据称已被预订至2028年，当中Lumentum现有EML合约、CW产能尤其紧张。他又指，MACOM（MTSI）及住友、古河等日本大型厂商或仍有部分可用产能。

AI数据中心推高光通讯需求

TrendForce资料显示，AI数据中心扩张带动高速光通讯需求增加，EML及CW-DFB激光二极管等关键零部件供应成为市场焦点。该机构预计，相关产品合计月产能于2026年将增至约5,070万颗，较之前明显增加。

TrendForce早前亦指出，光收发模组产能扩张仍面对多项瓶颈，包括EML及CW-LD等关键光电晶片供应偏紧，以及高精度制造工序限制产能提升。随着AI数据中心对高速传输及低功耗连接需求增加，市场对上游激光器、外延晶片及磷化铟基板等零部件关注升温。

英伟达已锁定部分产能

英伟达今年3月分别宣布与Lumentum及Coherent达成多年期战略合作。根据英伟达官方公告，相关合作包括多十亿美元采购承诺，以及先进激光和光网络产品的未来产能权益；英伟达亦分别向Lumentum及Coherent投资20亿美元，以支援研发、未来产能及营运。

Serenity表示，去年已预期超大规模云端服务商应更积极向上游锁定产能，包括激光器、外延晶片及磷化铟基板等层面，以避免在供应链上受制于英伟达。