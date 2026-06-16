Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「网红股神」Serenity称AMD急抢CW激光供应 两只美股料受惠

股市
更新时间：17:54 2026-06-16 HKT
发布时间：17:54 2026-06-16 HKT

有「网红股神」之称的X平台投资者Serenity发文引述TrendForce消息称，AMD正急于寻求CW激光供应，并洽谈大规模采购订单，以确保其生产能力不会受英伟达（Nvidia）产能布局所掣肘，因此Applied Optoelectronics（AAOI）及Sivers Semiconductors（SIVE）等独立供应商或受惠。此外，Serenity亦披露自己持有AAOI及SIVE股份。

Serenity在帖文中提到，Lumentum（LITE）及Coherent（COHR）相关产能据称已被预订至2028年，当中Lumentum现有EML合约、CW产能尤其紧张。他又指，MACOM（MTSI）及住友、古河等日本大型厂商或仍有部分可用产能。

AI数据中心推高光通讯需求

TrendForce资料显示，AI数据中心扩张带动高速光通讯需求增加，EML及CW-DFB激光二极管等关键零部件供应成为市场焦点。该机构预计，相关产品合计月产能于2026年将增至约5,070万颗，较之前明显增加。

TrendForce早前亦指出，光收发模组产能扩张仍面对多项瓶颈，包括EML及CW-LD等关键光电晶片供应偏紧，以及高精度制造工序限制产能提升。随着AI数据中心对高速传输及低功耗连接需求增加，市场对上游激光器、外延晶片及磷化铟基板等零部件关注升温。

英伟达已锁定部分产能

英伟达今年3月分别宣布与Lumentum及Coherent达成多年期战略合作。根据英伟达官方公告，相关合作包括多十亿美元采购承诺，以及先进激光和光网络产品的未来产能权益；英伟达亦分别向Lumentum及Coherent投资20亿美元，以支援研发、未来产能及营运。

Serenity表示，去年已预期超大规模云端服务商应更积极向上游锁定产能，包括激光器、外延晶片及磷化铟基板等层面，以避免在供应链上受制于英伟达。

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
月入6万失业劈价求2万工遭狠拒 面试官「一番话」揭残酷真相 42岁港爸崩溃：「我系个仔负面教材！」｜Juicy叮
月入6万失业劈价求2万工遭狠拒 面试官「一番话」揭残酷真相 42岁港爸崩溃：「我系个仔负面教材！」｜Juicy叮
时事热话
7小时前
大懵装修工人走错楼层拆错房 邻居靓装单位一夜变「毛坯房」 终交由法院裁决
大懵装修工人走错楼层拆错房 邻居靓装单位一夜变「毛坯房」 终交由法院裁决
家居装修
2026-06-15 16:13 HKT
关之琳零滤镜真实颜值变异惊人？  网民叹五官斧凿痕迹明显：之前不是这样子
关之琳零滤镜真实颜值变异惊人？  网民叹五官斧凿痕迹明显：之前不是这样子
影视圈
9小时前
赵世曾长女赵式芝与同性密友JW甜爆同框 逆龄生长展现幸福笑容 父曾豪掷5亿招驸马
赵世曾长女赵式芝与同性密友JW甜爆同框 逆龄生长展现幸福笑容 父曾豪掷5亿招驸马
影视圈
7小时前
疑似游客？油麻地站冲门险酿悲剧 硬拖幼童撼港铁车门 网民睇到心寒：一眼都无望个仔？｜Juicy叮
01:05
疑似游客？油麻地站冲门险酿悲剧 硬拖幼童撼港铁车门 网民睇到心寒：一眼都无望个仔？｜Juicy叮
时事热话
4小时前
法官今宣判张柏芝胜诉，兼得讼费。资料图片
张柏芝遭前经理人余毓兴指控违约案  官今判张柏芝胜诉兼得讼费
社会
3小时前
港人拼多多「仅退款」掀又食又拎争议 嫌上深圳退货麻烦 教用「1招神技」退钱被狂轰｜Juicy叮
港人拼多多「仅退款」掀又食又拎争议 嫌上深圳退货麻烦 教用「1招神技」退钱被狂轰｜Juicy叮
时事热话
2026-06-15 16:51 HKT
莫雷拉将前往美国作短期客串。
马场浮世绘│莫雷拉转战美国
马圈快讯
2026-06-15 16:30 HKT
港人声线惹投诉？港妈携两孩移居福冈3日 惨于大雨中遭逼迁 网民叹：日本规矩多｜Juicy叮
港人声线惹投诉？港妈携两孩移居福冈3日 惨于大雨中遭逼迁 网民叹：日本规矩多｜Juicy叮
时事热话
2026-06-15 14:03 HKT
港姐2026丨入围佳丽名单曝光 大热符冬钰突退选爆隐情 陈梓颖借诗词吐参选梦碎
港姐2026丨入围佳丽名单曝光 大热符冬钰突退选爆隐情 陈梓颖借诗词吐参选梦碎
影视圈
5小时前