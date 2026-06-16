Nvidia据报发行250亿美元债券 较最初目标增加 获超额认购3倍

据彭博引述消息报道，英伟达（Nvidia）将发行250亿美元债券，较最初约200亿美元目标有所上调，并成为最新一间乘着AI热潮发债的科技巨企。

息率仅较国债高出0.65厘

报道指出，有关债券于周一定价，录得850亿美元认购订单，即超额认购逾3倍；而英伟达对上一次发债则为2021年。报道又指，英伟达将分7部分发债，到期年限由2年至30年不等，随着认购订单增加，最长年期票据孳息率较国债仅高出0.65厘，较最初收窄0.25厘，所得资金将用于偿还现有债务及其他用途。

本次发债并未召开投资者电话会议进行推广。报道引述了CreditSights Inc.分析师Andy Li指出，对于集团采用「 快闪式」发行不感意外，因为英伟达拥有市场主导地位和稳健财务状况，毋须向投资者大力推销。

彭博智库分析师Robert Schiffman在一份客户报告则指出，是次发行相对便宜的长年期债券，有助降低英伟达资金成本，在不削弱其AA信贷评级下，加强与OpenAI等战略AI合作伙伴融资安排。