半新股未来12个月迎逾2万亿解禁潮 高盛：强劲需求能吸纳供应

近年本港首次公开招股（IPO）市场强劲复苏，高盛发表报告指，随着IPO禁售期陆续到期，香港市场未来12个月可能迎来约2740亿美元（近2.14万亿港元）的新增股份供给（包括新股限售股解禁），但预计强劲的股票需求将能够吸收这涌入的供应，包括来自被动指数基金和南向资金的双重需求，此构成重要的流动性缓冲，可有效地缓解解禁带来的抛售压力。

基石比例高公司 沽压或较大

高盛指出，历史数据显示，在解禁后的3至6个月内，股价通常会出现4%至7%的温和下跌，而回报率分化严重。

解禁后的短期表现主要由解禁股票数量占总股本的比例决定；中期回报在结构上则由解禁后自由流通股比例和股票解禁前表现驱动。基石持股比例较高的公司，尤其是国内基石投资者，在解禁后往往会面临更大的抛售压力。

壁仞及智谱等7月解禁

本报翻查资料，去年上市的HASHKEY（3887）和英矽智能（3696）的基石投资者禁售期最后一日，分别为今日和本月29日。至于今年上市的焦点股壁仞科技（6082）、智谱（2513）和MINIMAX（100） 的基石投资者禁售期最后一日，分别为7月1日、7月7日和7月8日。

