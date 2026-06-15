外资相隔一年多重新增持中国国债 分散中东局势风险

人民银行上海总部公布，截至5月底，境外机构持有银行间市场债券3.21万亿元（人民币，下同）， 较4月底的3.12万亿元增加，是外资一年多以来，首次净增持境内人民币债券。

路透社报道，全球资金避险情绪升温之际，人民币债券正在重新吸引部分海外资金流入，从主权基金、中央银行，至保险公司，均在重新评估中国固定收益资产的配置价值。

中国债息已低于日本

今年3月中东战事爆发以来，环球债价急跌，美国、英国、欧洲及日本的国债孳息率飙升35至60个点子，同期中国国债的债息率却下降8个点子。事实上，中国债息仍低于其他市场，10年期债息只有1.75厘，较日本同年期债息低约1个百分点，扭转了直至2025年底日本仍处于最低利率水平的局面。

专家：收益率非重要因素

瑞银资产管理主动型固定收益主管Matthias Dettwiler 指出，中国国债与欧洲利率的相关性几乎为零，本身已具有吸引力，而对寻求分散风险或保本的投资者而言，收益率水平甚至不再是最重要的考虑因素。

报道分析称，中国债市能在中东石油危机引发的震荡中保持相对稳定，与中国拥有庞大能源储备、人行政策较为宽松，以及受疲弱消费需求拖累而持续低通胀有关。