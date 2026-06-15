小红书据报本月来港秘密申上市 最新估值逾2400亿
更新时间：18:12 2026-06-15 HKT
发布时间：18:12 2026-06-15 HKT
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彭博引述消息报道，内地社交平台「小红书」准备本月内，向港交所以保密形式提交上市申请，去年该公司估值约310亿美元（约2418亿港元）。
上市时间及规模仍在讨论
报道指，小红书已委聘顾问，筹备上市工作，目前细节仍在讨论中，包括上市时间、规模及估值等，但有望成为近年本港最大型新股之一。
投资者促小红书尽快上市
小红书成立已13年，报道指，投资者要求该公司把握目前最佳上市时机，因今年不少AI硬件及大模型公司上市，如MiniMax（100）、壁仞科技（6082）等，正对小红书的流量及商业模式带来挑战。
小红书对上一轮融资于2024年，当时估值约为170亿美元，但去年9月股东交易时的估值推升至310亿美元。小红书前期投资者包括腾讯（700）、阿里巴巴（9988）、HSG（前称红杉资本中国 ）、高瓴资本、金沙江资本等。
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