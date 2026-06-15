大家乐全年少赚三成 指香港及湾区有复苏迹象 罗开光：重塑百亿市值企业

大家乐（341）3月底止全年纯利1.64亿元，按年下跌29.5%。末期息派每股0.3元，全年共派0.4元，按年持平，派息比率达141.4%。大家乐指，下半年度已扭转局面，管理团队重整业务策略及营运模式，已在香港及大湾区市场开始出现复苏迹象，反映相关措施已带领集团重回正轨。大家乐股价绩后大升15.7%，报4.58元，市值增至26.6亿元。

斥5000万元回购

该集团表示，将视乎市场情况实施5000万元回购计划，因目前股价水平未能充分反映其内在价值和业务前景，而回购计划反映该集团对长远业务和增长前景的信心。大家乐指，将由内部资金支付回购，不会在任何可能对营运资金产生负面影响情况下回购股份。

下半年业绩扭转局面 年增逾三成

大家乐指出，业绩在下半年度复苏，纯利较上半年度大升1.5倍，按年亦增长32.2%，得益于管理团队迅速采取行动，改善业务模式、整合网络、提升成本效益及精简企业架构。该集团续指，多元化业务组合于艰难市况中展现韧性，休闲餐饮业务凭借灵活敏捷的营运模式，录得理想业绩并提升溢利贡献；而机构饮食业务则持续提升盈利能力及市场占有率。

罗开光：首务重塑香港业务格局

大家乐主席罗开光表示，该集团首要任务乃重塑香港业务格局，以顺应新一轮消费结构转变，而内地大湾区将成为未来的重要增长引擎。他称，尽管市场面对激烈的「内卷」与竞争，但大家乐是少数能在内地市场维持盈利并稳步扩展的香港餐饮连锁集团之一。

罗开光指出，随著各项策略逐步落地，对集团未来充满信心，「我们正稳步筑牢基础，朝重塑百亿港元市值企业的愿景迈进」，长远亦将积极拓展更广阔的中国市场及国际版图，冀建构「一个能跨越周期、历久弥新的长青基业。」

期内收入81.83亿元，按年减少4.5%，毛利率9.5%，按年下跌0.9个百分点，主要由于经济疲软下，整体消费意欲低迷，价格竞争激烈。上年度撇除资产减值的经调整EBITDA为5.72亿元，按年跌16.7%。

香港快餐业务第三季度重回增长

核心业务的香港速食餐饮收入48.2亿元，跌5.9%，大家乐快餐及一粥面的同店销售分别减少6%及9%。大家乐指，快餐业务透过提升产品品质、策略性强化性价比、灵活调整餐单以及整合门店网络，自第三季度起逐步收窄销售跌幅并重回盈利增长。

内地面对价格战

至于内地业务收入14.6亿元，减少2.3%，当中华南快餐店业务同店销售减少9%。该集团表示，尽管内地面对激烈价格竞争及外卖平台价格战，但凭借有效的业务稳定措施，仍能保持盈利能力。

截至期末，大家乐集团在香港拥有375间门店，按年净减6间；内地门店195间，净增10间。大家乐指，持续推进网络扩张与优化，包括关闭表现未如理想的分店，以及拓展至具潜力地区，内地正重点渗透具备发展空间的三、四线城市及优质且尚未开发的商业区。