丽新发展启动今年7月到期担保票据交换要约 涉本金4.93亿美元

丽新发展（488）宣布，就现有到期日为2026年7月28日、本金4.93亿美元（约38.5亿港元）的5%年票息的担保票据启动交换要约及同意征求，以纾缓公司的短期流动性风险。该股暂报0.82元，升约3.8%。

新票据期限3年 年票息升至8%

集团表示，赞成交易之票据持有人可受惠于2026年7月28日到期日或最迟于2026年9月28日从完成出售干诺道中3号物业权益所得款项收取30%现金本金、并收取现有票据的应付利息，作为部分退出；余下现有票据交换为新票据，新票据期限为3年、年票息提升至8%；以及享有1%提早同意费（提早同意截止期限后减至0.25%）。

集团续指，新票据设有条款，将公司指定的资产（包括5个香港住宅及英国投资物业项目）之出售净所得款项存入指定账户，确保透明及专项用于提早赎回新票据。

票据持有人同时被邀请投票赞成票据持有人特别决议案，以批准现有票据的多项修订及豁免，包括将现有票据到期日延长至2029年7月28日。交易提早同意截止期限为6月29日下午4时正（伦敦时间） ，投票同意的最后截止期限为7月7日下午4时正（伦敦时间） 。交易预期结算及生效日期为2026年7月28日前后。

集团认为，在当前商业房地产市场充满挑战的环境下，交易为公司赢得更充裕的时间以实现资产价值的最大化，促使未来有序降低负债。同时，交易符合票据持有人利益，透过部分现金支付和优化新票据条款的偿还条款，有利争取票据持有人支持和通过，达致双赢局面。