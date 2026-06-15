Anthropic下架新模型 有利国产替代憧憬 智谱曾升逾47% 大幅跑赢MiniMax

内地AI大模型股智谱（2513）旗下GLM-5.2即将正式开源，消息利好股价今早最多曾飙升逾47%，高见1,620元，其后升幅收窄，但续升约29%至1,413元；大幅跑赢另一同业MiniMax（100），该股暂跌1.7%至389.2元。

值得注意的是，Anthropic于6月12日宣布，因应美国政府以国家安全为由的要求，以及公司无法实时区分用户国籍，暂停所有用户使用Fable 5及Mythos 5。东方证券认为，Anthropic领先模型下架，将有利于国产领先模型公司形成替代效应。

智谱开源大模型GLM-5.2

智谱早前宣布，旗下至今能力最强的开源大模型GLM-5.2已完成全量开放，并将上线API及正式开源。公司表示，GLM-5.2支援真正可用的100万上下文，并在长程任务中继续保持领先。另外，摩根大通分析员维持智谱「增持」评级，并将目标价由950元上调至1,400元。该行表示，看好智谱模型的可见度及定价能力。

MiniMax目标价被削减逾一半

同时，摩根大通下调其竞争对手MiniMax的评级至「中性」，并将目标股价削减一半以上，由1,100元降至400元。该行称，MiniMax自M2模型后，尚未推出新的国产最先进模型，且从纯模型能力角度，MiniMax仍在追赶阶段。