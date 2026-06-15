SpaceX上市｜「中东股神」沙特王子日赚86亿 韩国承销团队惨食白果

被誉为「世纪IPO」SpaceX上周五挂牌上市，最终收升19.2%，收报160.95美元，该股的上市带动不少股东的财富水涨船高。有「中东股神」之称的沙特阿拉伯王子Alwaleed bin Talal及其旗下的沙特王国控股公司（Kingdom Holding Co.）的据报身价一日增加超过11亿美元(约85.8亿港元)。另外，还有报道指日本投资者最终获22亿美元SpaceX IPO 配额，而韩国SpaceX IPO承销团队则没有获分配股份。

据《彭博》报道，Alwaleed bin Talal及其旗下控股公司合共持有4,240万股 SpaceX股份，按SpaceX收市价计算，该批股份的最新价值为68亿美元，约占该沙特公司市值的一半。

有日投资者斥4.9亿认购

SpaceX引发全球散户哄抢，有外电消息指，日本投资者最终获得价值约22亿美元，约171.6亿港元的股票配额，其中逾1,000名日本客户申请单笔超过1亿日圆，约490万港元的配额，甚至有投资者申购金额逾100亿日圆，相当于约4.9亿港元。

至于有韩媒报道，SpaceX IPO的主承销商高盛于上市当日将韩国排除在最终配售之外，作为韩国SpaceX IPO联合承销团队的未来资产证券最终未获得任何股份，按照原本该券商可获配超过231万股股份。还有韩媒报道，韩国的金融监管机构已计划该事件进行调查。

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