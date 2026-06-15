呢只GO股届低吸时｜唐牛
更新时间：08:57 2026-06-15 HKT
发布时间：08:57 2026-06-15 HKT
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万成（1451）5月初宣布，执行董事兼行政总裁钟国强向主席周青收购收7,500 万股股份（约占公司已发行股本的36.69%），总现金代价为6,000万港元。交易完成后，钟国强及其一致行动人士的持股比例由约35.5%增加至约72.2%。收购触发了技术性强制全面收购要约，每股要约价0.8元。
坐拥1.8亿现金 防守力一流
消息公布当日，万成一度炒高至2.35元，如今回落至1元边，值博率明显提高：虽然现价较GO价溢价三成，但集团坐拥1.8亿现金，相当于市值8成，防守力一流，配合本月下旬发出全购通函，现阶段慢慢收集，静待佳音。
唐牛
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